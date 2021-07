Khloe Kardashian révèle son visage orange et rouge après que sa fille True et ses nièces se soient maquillées partout

KHLOE Kardashian a révélé un nouveau look saisissant avec son visage orange vif et rouge.

Elle a partagé sa fille, True, et ses nièces se sont relayées pour être ses maquilleuses et l’ont maquillée partout.

Khloé a partagé quelques clips dans ses histoires Instagram montrant sa fille de trois ans, True, et ses nièces, Dream et Chicago en train de la maquiller.

Elle a dit: « Oh mon Dieu, qu’est-ce que tu me fais? Dreamy, qu’est-ce que vous me faites les gars? Oh mon Dieu. »

Dans un autre clip, Khloé a montré son look final avec du maquillage éparpillé sur son visage, en disant: « Alors, je ne sais pas ce que vous pensez. Mais je pense que je viens d’avoir une nouvelle équipe de maquilleurs. True and Dream, Stormi et Chi l’ont tué. «

Plus tôt cette semaine, Khloe a partagé un joli selfie avec sa fille True et ses nièces après l’échec de son photoshop.

le KUWTK la star, 37 ans, a subi une erreur de montage la semaine dernière lorsqu’elle semblait avoir « six orteils » en posant dans un bikini rose fluo.

Mais Khloe a écarté la controverse dimanche, alors qu’elle passait du temps avec True, trois, Kimla fille de Chicago West, trois ans et Kourtneyla fille de Penelope Disick, huit ans.

La star de télé-réalité a fait la moue à la caméra, tandis que les enfants rayonnaient autour d’elle dans le joli cliché, et elle a sous-titré la photo: « Moi et mes meilleures amies! »

Khloe, qui partage True avec son ex Tristan Thompson, a récemment fait face à des réactions négatives pour semblant modifier ses clichés sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, les fans ont affirmé qu’elle semblait avoir six orteils en posant dans une séance photo en bikini Good American.

« Est-ce que je vois six orteils ? » a demandé un adepte, commentant la peau supplémentaire qui formait un contour en forme d’orteil sur le pied droit de Khloe.

La star de télé-réalité a admis plus tôt cette semaine elle « a l’air un peu fausse » parfois en jouant avec les filtres Snapchat,

« J’aime ce filtre, j’ai l’air un peu effronté mais ça va », a déclaré Khloe à propos du look, avant de passer sur un filtre différent dans un autre clip.

« Celui-ci était ma confiture, mais Lex me met toujours sur les choses », a-t-elle ajouté à propos de l’astuce de la caméra de style VHS avant de passer à une troisième.

Alors que la caméra lissait sa peau, éclaircissait son nez et sa mâchoire et repulpait ses lèvres, elle pensa que c’était peut-être « trop ».

« Je suis vraiment fan de ce filtre », a-t-elle commencé, avant d’ajouter : « Non, c’est un peu trop faux ? » ce à quoi son copain a répondu : « C’est mignon. »

En avril, un plan de bikini non édité de Khloe fuite en ligne, dans laquelle elle avait l’air magnifique tout en posant en maillot de bain à imprimé léopard.

Ses équipes de relations publiques et juridiques ont tenté de « nettoyer » la photo sur Internet, en vain.

Khloe l’a ensuite partagée vérité à propos de l’image, posant aux seins nus pour lui montrer corps « non retouché » et « non filtré » et a révélé qu’elle avait « lutté contre l’image corporelle toute sa vie ».

Khloe a écrit: « Quand quelqu’un prend une photo de vous qui n’est pas flatteuse dans un mauvais éclairage ou qui ne capture pas votre corps tel qu’il est après avoir travaillé si dur pour en arriver là. »

