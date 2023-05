Khloé Kardashian révèle sa déconnexion de l’expérience de maternité de substitution

Khloe kardashian dit qu’elle souhaite que quelqu’un l’avertit de la tristesse et de la déconnexion que la maternité de substitution peut apporter, « C’est un esprit f—, vraiment tout. »

Les Kardashian la star a accueilli son deuxième enfant, un fils nommé Tatum, avec un joueur de la NBA Tristan Thompson l’année dernière. Elle a récemment admis qu’elle luttait contre la culpabilité d’avoir utilisé une mère porteuse pour donner naissance à son bébé de 9 mois.





Lors de la première de la saison 3 de l’émission Hulu, la co-fondatrice de Good American a avoué qu’elle s’était dissociée de l’expérience. Khloé l’a décrit comme enterrant sa «tête dans le sable pendant cette grossesse».

« Quand je suis allé à l’hôpital, c’était la première fois que ça s’enregistrait vraiment, et ça n’a rien à voir avec le bébé. »

«Je me sentais vraiment coupable que cette femme vienne d’avoir mon bébé, puis je prends le bébé, puis je vais dans une autre pièce et vous êtes séparés. C’est une expérience tellement transactionnelle parce qu’il ne s’agit pas de lui. L’homme de 38 ans a poursuivi: « J’aimerais que quelqu’un soit honnête à propos de la maternité de substitution et de sa différence. » Elle a poursuivi: « Cela ne veut pas dire que c’est mauvais – c’est génial, mais c’est très différent. »

Plus tard dans l’épisode, Khloé a également avoué qu’elle ne communiquait pas aussi facilement avec son fils qu’avec sa fille, True, 5 ans.

« C’est un esprit f— », a-t-elle partagé. « Kim a dit que la sienne était facile, et ce n’est pas facile. »

La sœur aînée de Khloé, Kim. L’expérience de maternité de substitution de K a été un jeu d’enfant et la native de LA s’attendait à ce que son voyage soit tout aussi facile. En mars 2021 L’incroyable famille Kardashian clip, Kim a décrit la maternité de substitution comme « la meilleure expérience », même si elle « détestait être enceinte ».

Le fondateur de SKKY a déclaré: «Mais même à quel point je détestais ça si je pouvais le faire moi-même, j’aurais préféré ça. Donc, c’est un peu comme – cette lutte interne en quelque sorte difficile.





Sur le dernier épisode de Les Kardashian, Kim K. a déclaré: «Je pense qu’il y a une différence lorsque le bébé est dans votre ventre. Le bébé ressent réellement votre vrai cœur.

La reine Kardashian a porté ses deux enfants plus âgés avec Kanye, North, 9 ans, et Saint, 6 ans. Elle a utilisé une mère porteuse pour ses plus jeunes enfants, Chicago, 5 ans, et Psalm, 3 ans.

Les critiques ont également critiqué Tristan Thompson pour ne pas avoir apparemment noué de liens avec ses enfants

L’expérience de maternité de substitution de Khloé l’a laissée dans « un état de choc général à cause de l’expérience ». La star de télé-réalité a admis lors de la dernière saison de Les Kardashian qu’elle était « sur le point de faire venir Tristan à l’hôpital ou non ».





L’attaquant a un fils de 6 ans, Prince, avec son ex Jordan Craig. Il a également engendré Theo, 16 mois, avec un modèle de fitness Maralee Nichols alors qu’il était encore avec Khloé.

Les commentateurs des médias sociaux ont traîné Tristan pour avoir prétendument négligé ses devoirs parentaux avec Prince et pris des mois pour rencontrer Theo pour la première fois.





« Chacun doit gérer sa situation de coparentalité et son propre style, et c’est un travail difficile pour toutes les parties. C’est une belle chose de s’entendre les uns avec les autres et pour vos enfants de voir ça », a partagé Khloé.