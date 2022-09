Khloé Kardashian révèle qu’elle a refusé la proposition de Tristan Thompson en 2020

Le scandale de paternité de Tristan Thompson se joue sur de nouveaux épisodes de Les Kardashiandévoilant encore plus d’informations sur ses montagnes russes d’une relation avec Khloé Kardashian.

Dans l’épisode de jeudi de la série télé-réalité, les fans ont découvert que Thompson a secrètement proposé à Kardashian en décembre 2020, mais elle l’a rejeté. La sœur du fondateur de Good American, Kim Kardashian, est celle qui a annoncé la nouvelle, affirmant que Khloé n’avait même jamais informé sa famille de la proposition.

“Le fait qu’il a proposé et que vous ne nous l’avez jamais dit, et que je lui ai demandé des mois plus tard”, a déclaré Kim à Khloé lors d’une conversation.

Le fondateur de Skims s’est alors souvenu de Tristan en disant : « ‘Oh, je l’ai fait il y a des mois. Elle ne vous l’a pas dit les gars?