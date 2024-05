Khloe Kardashian révèle que son « orteil de chameau » qu’elle a nommé Camille a « disparu » depuis qu’elle a perdu du poids

Khloe Kardashian a révélé que son orteil de chameau, qu’elle surnommait Camille, avait disparu depuis qu’elle avait perdu du poids.

La femme de 39 ans a fait cette remarque franche dans un confessionnal lors du dernier épisode de la série Hulu de sa famille, Les Kardashian.

Elle et sa jeune demi-sœur Kylie Jenner ont été vues en train de discuter de micro-pénis, c’est ainsi qu’est apparu le sujet de ses propres régions inférieures.

Kylie a fait valoir que « certaines personnes aiment » un micro-pénis, tandis que Khloe a rétorqué qu’une femme qui ressentait cela pourrait elle-même avoir un « micro-p*** ».

« J’ai tendance à avoir une plus grosse bite », a réfléchi Khloe. « Comme quand je suis gros, ça grossit, parce que quand j’étais gros, j’avais Camille. Maintenant que je suis plus maigre, Camille a disparu.

Khloe Kardashian a révélé que son orteil de chameau, qu’elle a surnommé Camille, avait disparu depuis qu’elle avait perdu du poids ; photographié l’année dernière

La conversation a commencé lorsque Khloé a plaisanté en disant que les « mini-talons » de Kylie étaient comme un « micro-pénis », ce qui a incité Kylie à dire qu’elle n’était « pas sur le point de faire honte aux micros pour le moment ».

« D’accord, mais personne n’en veut, il suffit de les accepter », a déclaré Khloe, ce à quoi Kylie a rétorqué : « Ce n’est pas vrai, certaines personnes les aiment. »

« Peut-être s’ils ont un micro-p*** », a rétorqué Khloe – faisant allusion à un confessionnal où elle a fait une révélation franche sur ses propres parties intimes.

« Je pense qu’un micro-p*** serait fascinant, car tout le monde ne veut-il pas un p*** plus petit ? » » a réfléchi l’hôtesse de Revenge Body With Khloe Kardashian.

«J’ai tendance à avoir une plus grosse bite. Genre quand je suis grosse, ça grossit, parce que quand j’étais grosse j’avais Camille. Maintenant que je suis plus maigre, Camille a disparu.

Khloe a été franche dans le passé à propos d’avoir une « chatte gonflée », réfléchissant : « Ce n’est pas seulement moi. Tout le monde a ses moments de chameau.

Dans un épisode des Kardashians l’année dernière, elle a expliqué : « Je ne suis pas très excitée par ça, mais qu’est-ce que tu vas faire ? »

Elle a expliqué : » Alors j’ai repris mon pouvoir et je l’ai nommée Camille La Chameau pour que le monde le sache, parce que personne ne va me baiser et m’embarrasser à propos de quelque chose que je ne peux pas contrôler, ‘ ok. ?’

Khloe a été franche dans le passé à propos de son orteil de chameau, comme dans cette publication Instagram de 2015 lorsqu’elle a plaisanté en disant que « Camille le chameau essaie de dire bonjour ! »

Elle et sa jeune demi-sœur Kylie Jenner ont été vues en train de discuter de micro-pénis, c’est ainsi que le sujet de ses propres régions inférieures a été abordé dans l’émission The Kardashians de cette semaine.

« J’ai tendance à avoir une plus grosse bite », a déclaré Khloe dans un confessionnal. « Comme quand je suis gros, ça grossit, parce que quand j’étais gros j’avais Camille »

Khloé s’est plainte un jour à la télé-réalité que le body SKIMS de sa sœur Kim Kardashian n’avait pas une aine assez large pour l’accueillir.

Khloé s’est un jour plainte à la télé-réalité que le body SKIMS de sa sœur Kim Kardashian n’avait pas une aine assez large pour l’accueillir.

Elle a dit à Kim qu’elle avait un « os à régler », soulignant que ses sœurs « se moquent de moi parce que j’ai un vagin plus gros que la plupart ».

Khloe a ensuite annoncé qu’elle portait un body SKIMS « et c’est incroyable, mais c’est un éclat – est-ce censé juste couvrir mon cl*t ? »

Elle a informé sa sœur : « Le vagin a besoin d’un peu plus de tissu, juste un peu plus large, et pour vous toutes, petites salopes, pourquoi est-ce important ? »

Peu de temps après, Kim a posté une vidéo d’un nouveau body SKIMS amélioré, filmant un gros plan de l’entrejambe et plaisantant : « Juste pour toi, Khlo, je l’élargis. »