Maintenant, 20 saisons plus tard, L’incroyable famille Kardashian touche à sa fin.

Les Kardashian-Jenners et E! a fait l’annonce en septembre, disant aux fans que KUWTK terminera sa course emblématique avec la saison 20 cette année.

« C’est avec le cœur lourd que nous disons au revoir à L’incroyable famille Kardashian. Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et plusieurs émissions dérivées, nous avons décidé en famille de mettre fin à ce voyage très spécial « , a déclaré la famille sur les réseaux sociaux. » Nous sommes plus que reconnaissants envers tous vous qui nous avez regardés pendant toutes ces années – à travers les bons moments, les mauvais moments, le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants. Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route.

« Merci aux milliers d’individus et d’entreprises qui ont fait partie de cette expérience et surtout, un merci tout spécial à Ryan Seacrest d’avoir cru en nous, E! D’être notre partenaire, et notre équipe de production à Bunim / Murray qui ont passé d’innombrables heures à filmer nos vies. Notre dernière saison sera diffusée au début de l’année prochaine en 2021. Nous vous aimons! «

Khloe, Kris et Kim ont tous signé l’annonce, avec Kourtney Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner et Scott Disick.