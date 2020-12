Tout le monde a besoin d’un peu de R&R, il suffit de demander Khloe kardashian.

Le lundi 29 décembre, le L’incroyable famille Kardashian La star s’est rendue sur son Instagram pour expliquer pourquoi elle avait pris un peu de temps avec son compte Twitter souvent très actif.

Après qu’un fan a commenté un récent Instagram « reviens sur Twitter tu nous manques », la maman de 2 ans Vrai Thompson a répondu: « Je reviendrai bientôt. J’ai fait une pause sur les réseaux sociaux. Il suffit de passer de temps en temps mais je profite des vacances avec mon TuTu. »

En effet, pendant les vacances, au lieu de faire défiler sans fin, elle et True ont passé leur temps à décorer (et à manger) des biscuits en pain d’épice – et à passer du temps avec des personnes en pain d’épice grandeur nature. « La veille de Noël !!!! Des moments avec mon vrai !! Le plus doux !! » elle a sous-titré une photo de leurs activités hivernales. « Créations maison en pain d’épice et plein de bonbons! »

Et tandis que Tristan Thompson n’a été photographié dans aucune des festivités de la journée, lui et Khloe ont été vus ensemble la semaine plus tôt à Boston, où il joue maintenant pour les Celtics.