Khloe Kardashian révèle enfin la raison effrayante pour laquelle elle porte un bandage sur son visage et envoie un avertissement aux fans

KHLOE Kardashian a enfin révélé la raison pour laquelle elle portait un large pansement sur son visage.

La star de télé-réalité a expliqué qu’elle s’était fait retirer une tumeur du visage et qu’elle devait la garder couverte jusqu’à ce qu’elle guérisse complètement.

Les fans ont remarqué que Khloe portait un bandage sur son visage

Khloe a expliqué qu'une tumeur avait été retirée de son visage

Khloe a publié une série de clichés sur ses histoires Instagram expliquant la découverte.

Dans un article, elle a créé un collage de photos d’elle-même portant le bandage couleur peau sur son visage.

Elle a écrit: “J’ai vu de nombreuses histoires sur le bandage en constante évolution sur mon visage, certains d’entre vous se demandant pourquoi j’en porte un depuis quelques semaines.”

La star des Kardashians a déclaré avoir remarqué une “petite bosse sur son visage et supposé que c’était un bouton”, mais cela n’a pas disparu pendant sept mois.

Une photo montre un gros plan de la bosse, que Khloe a encerclée et a pointé une flèche.

Après deux biopsies sur la bosse, Khloe a expliqué que ses médecins avaient déclaré que les résultats nécessitaient une intervention chirurgicale immédiate pour l’enlever.

La star de télé-réalité a expliqué que ses marges de la chirurgie semblent claires et qu’elle est maintenant en train de “guérir”.

Elle a écrit: "À 19 ans, j'avais un mélanome sur le dos et j'ai subi une intervention chirurgicale pour l'enlever également, donc je suis pré-composée aux mélanomes."





Elle a écrit: “À 19 ans, j’avais un mélanome sur le dos et j’ai subi une intervention chirurgicale pour l’enlever également, donc je suis pré-composée aux mélanomes.”

Khloe a ensuite remercié ses médecins et son dermatologue et a poursuivi: “Tous ceux que vous rencontrez mènent une bataille dont nous ne savons rien. Essayez de ne pas juger et soyez gentil car vous n’avez aucune idée de ce qu’ils traversent.

Khloe a également posté un montage vidéo d’elle-même marchant au ralenti alors qu’elle était à l’étranger en France pour la Fashion Week de Paris.

La chanson populaire des années 90 “I’m Too Sexy” de Right Said Fred joue, alors que la caméra zoome sur son bandage.

Elle a légendé la vidéo: “J’espère que vous apprécierez à quel point je rends ces bandages faciaux fabuleux.”

En plus des bandages, les fans se sont également inquiétés de la perte de poids de Khloe au cours des derniers mois.

PERTE DE POIDS DRASTIQUE



Khloe a montré sa silhouette rétrécie sur les réseaux sociaux et sur le tapis rouge ces derniers mois.

Les fans ont exprimé des théories selon lesquelles sa perte de poids est due à son chagrin suite au scandale de l’enfant amoureux de son bébé, Tristan Thompson.

Tristan a accueilli un fils nommé Theo, maintenant âgé de cinq mois, avec Maralee Nichols, 31 ans, en décembre 2021.

Il a eu une liaison avec Maralee alors qu’il était censé s’exclure mutuellement avec Khloe – avec qui il partage une fille True et un bébé.

Lors de la première de la saison des Kardashian, Khloe a détaillé les conséquences déchirantes du scandale de paternité de son ex.

Khloe a confirmé qu’elle n’était pas au courant de l’infidélité de son ex et a été informée lorsque des documents ont été divulgués à la presse.

À ce moment-là, elle avait déjà décidé d’avoir un autre bébé via une mère porteuse avec Tristan, révélant qu’ils avaient fait un transfert d’embryon quelques jours plus tôt.

«Je veux dire que c’est censé être un moment vraiment excitant et incroyable et c’est juste une expérience différente, je pense. Ça a été si dur. Je ne veux rien fêter », a sangloté Khloe devant la caméra.

Khloe a également affirmé que Tristan était au courant de son enfant amoureux en juillet 2021, mais a quand même poussé la star de la télévision à avoir un autre bébé.

« J’ai découvert la situation de Tristan la première semaine de décembre », a-t-elle avoué.

« C’est tellement proche. Je ne voudrais pas qu’on pense que j’ai fait ça après coup. Pourquoi voudrais-je avoir un bébé avec quelqu’un qui a un bébé avec quelqu’un d’autre ? Je ne suis pas tellement sociopathe. Je suis un fou, mais pas si dérangé que ça.

Khloe a semblé mettre de côté ses sentiments blessés face aux manières infidèles de Tristan lorsque leur petit garçon est né.

Elle a permis à Tristan d’être dans la salle d’accouchement lorsque leur mère porteuse a accouché en août.

“Je suis tellement reconnaissant. C’est un si beau cadeau que nous pouvons avoir », a déclaré Khloé sur le petit.

Khloe a remercié ses médecins et a exhorté les fans à être vigilants sur leur peau

Khloe a plaisanté sur ses bandages faciaux, tout en disant qu'elle avait commencé le "processus de guérison"

Khloe a accueilli un petit garçon l'été dernier