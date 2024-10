Khloé Kardashian révèle des produits de comblement pour le visage après avoir retiré une tumeur au visage

Khloé Kardashian a reçu des produits de comblement du visage après qu’une opération visant à enlever une tumeur de mélanome lui ait laissé une « empreinte » sur la joue.

Khloé a parlé pour la première fois du cancer de la peau en octobre 2022.

Maintenant que son médecin lui a donné le « feu vert », elle a fait « boucher » la dent.



Khloé Kardashian parle de son parcours contre le cancer de la peau.

Le 11 octobre, la magnat de Good American s’est rendue sur Snapchat pour partager les résultats des produits de comblement du visage après qu’une tumeur de mélanome lui ait laissé une « empreinte » faciale. E! Nouvelles rapports.

« À la suite de l’opération et de la tumeur enlevée par mon incroyable médecin, je me suis retrouvé avec une empreinte sur le côté de mon visage », a écrit Kardashian, selon E! Nouvelles. « J’ai attendu 9 mois après l’opération pour que l’indentation soit comblée. »

Khloé a ajouté qu’elle « devait s’assurer médicalement que tout était sûr » avant de recevoir les injections, en attendant que son « médecin me donne le feu vert ».

E! News a également partagé les photos avant et après, désormais expirées.

Histoires connexes

La femme de 40 ans a parlé pour la première fois de son cancer de la peau en octobre 2022, partageant qu’elle avait remarqué une « petite bosse » sur son visage, pensant d’abord qu’il s’agissait d’un « bouton », selon Personnes. Après sept mois, elle a décidé de faire une biopsie.

« Quelques jours plus tard, on m’a dit que je devais subir une opération immédiate pour enlever une tumeur de mon visage », a-t-elle poursuivi. « Vous continuerez à voir mes bandages et quand j’y serai autorisé, vous verrez probablement une cicatrice (et une empreinte sur ma joue due à l’ablation de la tumeur), mais d’ici là, j’espère que vous apprécierez à quel point je les fabrique fabuleux. regardez les bandages pour le visage.

Khloé a partagé qu’elle avait déjà eu un mélanome au dos quand elle avait 19 ans.

« Nous devrions vérifier tout le temps », a-t-elle ajouté. « Je suis quelqu’un qui porte de la crème solaire tous les jours, religieusement, donc personne n’est exempté de ces choses. Veuillez prendre cela au sérieux et faire des auto-examens réguliers ainsi que vos examens annuels. »

Khloé a également parlé de son cancer de la peau dans la troisième saison de Hulu. Les Kardashianpartageant que « le mélanome est mortel » et que l’opération était « bien plus grave que ce à quoi je m’attendais ».

Le cancer de la peau est le cancer le plus répandu, selon le Fondation du cancer de la peauavec un Américain sur cinq le développant avant l’âge de 70 ans.