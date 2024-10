Khloe Kardashian révèle des photos avant et après d’injections faciales après l’ablation d’une tumeur – Voir à l’intérieur

Khloe Kardashian a récemment partagé des photos saisissantes montrant la transformation de son visage après avoir reçu des injections de comblement, suite à l’ablation d’une tumeur de sa joue qu’elle a découverte en 2022.

S’ouvrant sur l’intervention qu’elle a subie suite à l’ablation de tissus cancéreux en 2022, la femme de 40 ans a partagé plusieurs photos mettant en évidence une empreinte importante sur sa joue droite, résultant de l’opération et ablation de la tumeur Elle a révélé qu’elle avait attendu neuf mois après l’intervention avant de faire remplir l’empreinte.

Concernant le retard dans le traitement de l’indentation, la star de télé-réalité a expliqué qu’il était important de s’assurer que tout était médicalement sûr avant de continuer, et elle a reçu l’approbation de son médecin avant d’aller de l’avant.

Khloe, qui a une fille, True Thompson, 6 ans, et un fils, Tatum Thompson, 2 ans, avec son ex Tristan Thompson, a partagé des images avant et après montrant les résultats de son empreinte faciale après avoir reçu des injections de comblement. Elle a également posté une photo de son visage fortement bandé après l’intervention.

La fondatrice de Good American a d’abord évoqué sa tumeur au visage sur les réseaux sociaux en 2022, expliquant avoir découvert une petite bosse sur son visage qui a persisté pendant sept mois avant de décider de la faire biopsier.

Khloe, qui avait auparavant mélanome sur le dos à 19 ans, a surveillé de près sa situation et a fait retirer la tumeur par les médecins. Elle a documenté l’expérience au cours de la troisième saison de Les Kardashian mentionnant que le médecin a dû retirer plus de tissus que prévu initialement. Dans une publication Instagram de 2023, elle a souligné l’importance d’une cancer de la peau examens médicaux, réfléchissant à la façon dont une petite tache s’est transformée de manière inattendue en cancer de la peau et exprimant son inquiétude quant à ce qui aurait pu se produire si elle n’avait pas consulté un médecin.