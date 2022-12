Khloe Kardashian répond aux rumeurs selon lesquelles elle “couche” avec Tristan Thompson, bébé trompeur, à nouveau dans une nouvelle vidéo

KHLOE Kardashian répond aux rumeurs selon lesquelles elle aurait toujours des relations avec son infidèle bébé papa de la NBA, Tristan Thompson, dans une nouvelle vidéo.

Vanity Fair a tagué les sœurs Kardashian Khloe, 38 ans, et Kourtney, 43 ans, pour l’épisode 71 de la série de vidéos virales Lie Detector Test de la publication.

Dans la vidéo de la première moitié, le fondateur de Poosh a joué le rôle d’interrogateur travaillant en tandem avec Sam, l’examinateur polygraphique, et l’homme de 38 ans était la célébrité qui était sur la sellette.

Kourtney a posé à sa sœur cadette une série de questions centrées sur des moments de leur série passée Keeping Up With The Kardashians, sa sœur aînée et bien sûr Tristan, 31 ans.

Au milieu du test du détecteur de mensonges, la mère de trois enfants a demandé à la fondatrice de Good American s’il y avait des “rumeurs” qu’elle voulait “éclaircir”.

Immédiatement, Kourtney a enchaîné avec la question “couchez-vous avec Tristan”, car les rumeurs disent que les deux ont ravivé leur romance.

Avec un petit rire nerveux, Khloe a répondu: “Non, je ne le suis pas. Je ne le suis vraiment pas.

Après avoir répondu à la question invasive, Kourtney a demandé au polygraphe si la plus jeune sœur Kardashian était honnête.

Sam a vérifié que la mère de deux enfants disait bien la vérité sur le fait de ne pas coucher avec son bébé-papa infidèle.

L’épouse de Travis Barker, 47 ans, a répondu à la véritable révélation de sa sœur par un “bravo”.





Khloe a légèrement incliné la tête après que sa réponse se soit avérée véridique et a reçu un « bravo » de félicitations de la part du membre le plus âgé du clan Kardashian-Jenner.

La troisième aînée de la famille Kar-Jenner a alors admis qu’elle était heureuse que le test soit précis car elle “mourrait” si le test indiquait qu’ils avaient toujours des relations.

La relation de Khloe avec Tristan est à l’honneur depuis 2016.

Il a été révélé que le couple avait accueilli leur deuxième enfant en août 2022.

En juillet, il a été signalé que les coparents n’étaient pas ensemble.

Confirmant la nouvelle, une source a déclaré à Entertainment Tonight : « Les deux ne sont pas ensemble et Khloé aura le bébé à plein temps. Khloé veut Tristian dans la vie des deux enfants autant qu’il veut l’être.

La source a ajouté que le couple “a longtemps dit qu’il voulait que True ait un frère, et Khloé a même dit à sa famille qu’elle le ferait sans Tristian si elle en avait besoin”.

Lorsqu’ils ont décidé d’aller de l’avant avec leurs plans, ils “étaient en bons termes, ils ont décidé d’aller de l’avant avec la maternité de substitution vers la fin de l’année dernière”.

Au cours de leur relation, le pro-athlète a trompé la star de télé-réalité d’innombrables fois.

Les deux moments les plus choquants ont été lorsqu’il a eu une liaison avec la sœur de Khloe, Kylie Jenner, 25 ans, l’ancienne meilleure amie Jordyn Woods, 25 ans, et son entraîneur personnel Maralee Nichols, 31 ans.

Tristan et Jordyn ont eu une aventure lors d’une fête en 2019 et Maralee a révélé qu’elle avait eu le deuxième bébé de Tristan, Theo, un, en 2021.

