Khloe Kardashian rend les fans fous dans une robe moulante blanche avec une fente jusqu’à l’os de la hanche dans un nouveau cliché sensuel

KHLOE Kardashian a posté une photo sensuelle d’elle-même dans une robe moulante avec une fente extrême sur Instagram, rendant les fans fous.

La robe moulante blanche que la fondatrice de Good American, 38 ans, portait sur la photo épousait toutes ses courbes et avait une fente qui montait jusqu’à l’os de la hanche.

Khloe Kardashian semble poser dans la cuisine de son manoir dans une robe moulante[/caption]

La star de Hulu est surprise à Miami en train de s’habiller avec désinvolture[/caption]

La robe de Khloe accentuait également son ample décolleté puisqu’il s’agissait d’une coupe sans bretelles à épaules dénudées.

Le cliché de la star de Hulu était super coordonné aux couleurs depuis qu’elle a semblé prendre la photo dans la cuisine toute blanche de son manoir de 17 millions de dollars.

La cuisine couleur neige de Khloe a complété son combo bob blond et robe blanche, rehaussant le look général d’un cran.

Le selfie impertinent de la personnalité de la télévision était en partie une photo promotionnelle pour sa recette de pâtes à l’ail et au fromage.

La grande sœur de Khloe, Kourtney Kardashian, 43 ans, a présenté sa recette sur son site Web Poosh et le selfie de la femme de 38 ans sur la page Instagram de Poosh.

« Qui sans gluten ? Je ne la connais pas pendant la période des fêtes. Retrouvez-nous ici en nous livrant aux pâtes les plus confortables, les plus crémeuses et les plus fromagères que nous puissions », a écrit Poosh dans la légende de leur publication Instagram Khloe.

“Entrez dans les pâtes à l’ail aux quatre fromages de @khloekardashian. Prenez la recette dans notre bio.

SNAPBACK SULTRY

De nombreux fans ont consulté la section des commentaires Instagram de Poosh pour partager à quel point ils aimaient la tenue de la mère de deux enfants et à quel point elle était “belle”.





“Khloe… vraiment !! Vous pourriez porter n’importe quoi… si beau », a écrit un fan.

Un autre fan a ajouté: “C’est un look magnifique @khloekardashian comme absolument magnifique!”

Certains fans ont même félicité Khloe pour sa nouvelle longueur de cheveux.

“J’adore Khloe avec les cheveux courts”, a écrit un fan. “Elle a fière allure avec Bob mignon !!! Les meilleurs cheveux. Bien mieux que les cheveux longs », s’est exclamé un autre fan.

LA CUISINE DE KHLOE

D’autres fans ont célébré la nouvelle recette de nourriture de la star de télé-réalité plus qu’ils ne l’ont fait pour son dernier selfie.

“Sauvegarder ces recettes pour les préparer pour ma famille”, a déclaré un fan.

Aussi mignon que soit le message de promotion de la recette, certains critiques sans gluten se sont offusqués de la légende car ils la jugeaient insensible aux personnes nées avec une intolérance au gluten.

“Ça doit être sympa ! Merci beaucoup d’être sans gluten à temps partiel afin que les gens se fâchent et adoptent une attitude pop quand quelqu’un qui est légitimement rendu malade en ingérant du gluten demande que ses allergies alimentaires/troubles auto-immuns soient pris en compte », a déclaré un critique.

“Comme, amusez-vous avec vos pâtes mais arrêtez d’agir sans gluten pour une raison autre que vos préférences personnelles.”

D’autres fans ont insinué que les sœurs Kardashian n’étaient sans gluten que parce que c’était à la mode, d’où la raison pour laquelle elles peuvent faire de la publicité pour des aliments sans gluten à leur guise.

“Les personnes sans gluten qui ont réellement besoin d’en manger et ne le font pas parce que c’est à la mode – c’est qui”, a claqué un critique.

Leur commentaire était en réponse à la partie de la légende de Poosh qui disait : « Qui sans gluten ? Je ne la connais pas pendant la période des fêtes.

La star de télé-réalité étourdit aux CFDA Awards 2022[/caption]

Le joueur de 38 ans s’entraîne au gymnase[/caption]

Khloe pose avec sa fille True Thompson dans l’océan[/caption]