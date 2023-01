Khloé Kardashian rend hommage à la défunte mère de Tristan, Andrea

Trois semaines après sa mort tragique, Khloé Kardashian rend hommage à la vie de la défunte mère de Tristan Thompson, Andrea.

La star de télé-réalité s’est rendue sur Instagram lundi, publiant un carrousel de photos avec Andrea Thompson tout au long de leur relation. Dans sa légende, Kardashian a souligné à quel point son décès est incroyable, mais en regardant du bon côté et en célébrant toutes les merveilleuses relations qu’Andrea a établies pendant son séjour ici.

“J’évite ça… Éviter d’accepter cela est réel », a commencé Khloé dans sa légende. “J’ai tellement de choses à dire mais rien du tout… J’ai tellement d’émotions et je me sens toujours engourdi. La vie peut parfois être brutalement injuste et cela a été l’un des moments les plus difficiles de tant de nos vies. Mais en même temps, je me sens béni d’avoir eu la chance d’avoir quelqu’un qui rend les adieux si incroyablement difficiles. Si difficile que je choisis de ne pas dire au revoir pour de bon parce que c’est quelque chose que je ne peux pas imaginer.

Le fondateur de Good American a poursuivi: «Les adieux pour de bon sont quelque chose en quoi je ne crois pas. JE SAIS que je vous reverrai. Je sais que j’entendrai à nouveau ta douce voix et ton rire contagieux. Je sais que je vais ressentir ton étreinte. Je vous reverrai avec les nombreuses personnes qui vous ont précédé et qui me manquent, que j’aime et que je chéris si désespérément. Donc, je choisis de dire que jusqu’à ce que je te revoie au paradis, tu me manques et tu me manqueras de plus en plus chaque jour.

“Je sais que vous êtes avec notre Seigneur et Sauveur”, a poursuivi Khloé. « Je sais que vous vous réjouissez là-haut. Danser et chanter et probablement crier “qui fait ça !!” parce que nous pleurons votre perte. En même temps, je sais que tu n’as jamais voulu quitter tes garçons. Ils sont votre monde entier. Ils apprendront à vivre avec le trou dans leur cœur car ils sont des guerriers tout comme leur maman guerrière. Sachez juste, je vous le promets, qu’Amari ira parfaitement bien. Nous allons tous prendre soin de lui, l’aider et le protéger. Vos garçons iront bien parce qu’ils ont leur ange gardien à leurs côtés.