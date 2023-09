Khloe Kardashian réagit à la vidéo émouvante de Remi Bader – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Des femmes qui soutiennent les femmes ! Khloe kardashian39 ans, s’est assuré d’envoyer Rémi Bader, 28 ans, un peu d’amour via son histoire Instagram un jour après que le mannequin ait pleuré via TikTok à cause des commentaires haineux qu’elle a reçus sur son poids. « Juste un petit message d’appréciation de @remibader », a légendé le co-fondateur de Good American une photo de Remi. « Vous êtes la perfection telle que vous êtes. Exactement comme tu viens.

@remibader Je ne vais nulle part mais mon parcours de santé personnel ne sera plus partagé avec vous tous. Merci de votre compréhension. ♬ son original – Rémi Jo

Les Kardashian La star a ensuite jailli de la « perfection » du joueur de 28 ans à ce poste. « Dans toutes les phases, vous êtes la perfection », a ajouté Khloe. « N’oubliez jamais que votre âme scintille, votre sourire est magique et votre cœur est pur. » Elle a complété sa douce note avec un emoji cœur bleu. La fière mère de deux enfants a repartagé une photo de Remi lors d’un récent événement Victoria’s Secret le 7 septembre pour apparemment répondre à la vidéo TikTok de Remi du 17 septembre.

La veille, Remi s’est rendue sur TikTok pour partager une vidéo sur la récente haine qu’elle a reçue en ligne concernant sa prise de poids. « Je ne vais nulle part mais mon parcours de santé personnel ne sera plus partagé avec vous tous. Merci de votre compréhension », le « modèle de courbe » a sous-titré la vidéo désormais virale. Dans le clip, Remi a évoqué la haine qu’elle a reçue et a sangloté en suppliant les gens d’« arrêter » de laisser des commentaires sur son corps.

@remibader Cette semaine était-elle réelle ? @Good American @Revolve #KoKo ♬ son original – Rémi Jo

« J’essaie de ne pas regarder les choses vraiment méchantes en ligne du mieux que je peux, car cela sauve vraiment ma santé mentale », a déclaré Rémi au début de la vidéo de près de quatre minutes. « [But] il y a eu une quantité ridicule de honte corporelle… en disant des choses comme à quel point j’ai grandi ou combien de poids j’ai pris. Le Forbes 30 Moins de 30 ans la destinataire a ensuite révélé qu’elle cesserait de partager sa santé personnelle après l’afflux de commentaires haineux. « J’avais l’impression que cela pourrait être utile pour les personnes confrontées à des difficultés similaires, mais j’ai décidé ce soir que je ne ferais plus ça », a-t-elle poursuivi.

Rémi a ensuite doublé la mise et déclaré que sa santé serait désormais une affaire privée. « Mon parcours de santé sera désormais mon affaire. Je veux partager avec le monde tout ce qui se passe dans mon quotidien [but] … faire honte à quelqu’un et à son apparence quotidienne est tellement dégoûtant », a-t-elle déclaré. « Ce n’est vraiment pas juste de voir des choses vraiment méchantes et méchantes. Je prends soin de moi du mieux que je peux. »

Peu de temps après avoir partagé la vidéo, bon nombre des 2,3 millions de followers de Remi ont profité des commentaires pour envoyer leur soutien. « Les gens sont tellement cruels. Je suis vraiment désolé. Je suis heureux que tu donnes la priorité à ta santé mentale », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Je t’aime Rémi, protège ta paix à tout prix. » La créatrice de contenu est devenue virale en 2021 et partage de nombreux articles de mode sur les vêtements tout en plaidant pour l’inclusivité des tailles.