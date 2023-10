Khloe Kardashian qualifie le scandale de paternité de Tristan Thompson de « traumatisant » – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Khloe kardashian s’assoit avec Tristan Thompson pour discuter de leur situation de vie et bien plus encore dans l’épisode du 5 octobre de Les Kardashian. Khloé, 39 ans, veut « une transparence et une honnêteté totales » avec son ex récurrent. Tristan, 32 ans, remercie Khloé de l’avoir laissé rester chez elle pendant que sa maison était en construction. Il parle également franchement de ce « nouveau chapitre » de sa vie.

«Je pense qu’au cours de ce voyage que j’ai parcouru, en particulier avec ce qui est arrivé à ma mère, je me demande toujours : ‘Pourquoi certaines choses blessent certaines personnes ?’ Je pense que la seule chose qui me vient toujours à l’esprit, c’est que je sais à quel point je tiens à toi. Je sais combien je t’aime. Tu es mon meilleur ami. Comment se fait-il que j’ai rencontré ma personne, comment se fait-il que j’aie fait tant de mauvaises choses, pourquoi vous faire subir ça ?' », a déclaré Tristan au fondateur de Good American.

Les Kardashian Le producteur demande à Khloé si c’est difficile pour elle d’entendre qu’elle est la « personne » de Tristan. Elle fait une pause avant d’expliquer ce qu’elle ressent à ce sujet. « Tristan a dit avant que j’étais sa personne. Je ne dis pas que je ne le crois pas, mais j’ai entendu ça », admet Khloé. « Et, bien sûr, cela m’a déjà mis en colère parce que je me dis que si je le suis, pourquoi m’aurais-tu traité de cette façon ? Et combien de fois ? Ce n’est pas comme, oh, une chose ponctuelle et nous y sommes. J’aime l’amour et je suis un romantique désespéré, mais cela ne changera pas ce que je ressens et ce qui s’est passé.

Le joueur de la NBA explique à quel point il est important pour lui d’avoir un « système de soutien solide » maintenant qu’il est le seul à s’occuper de son petit frère, Amari, qui souffre d’épilepsie sévère. Khloé ne veut pas que Tristan pense qu’elle va l’abandonner. « Nous ne sommes pas une famille œil pour œil, surtout en cas de besoin », a déclaré la star de télé-réalité à Tristan. « C’est à ce moment-là que vous vous rassemblez. Je veux être bon pour la vie après ça. Je veux que mon karma soit toujours bon.

Khloé souligne qu’elle ne « justifie » pas ce que Tristan a fait dans le passé, et il ne veut pas qu’elle le fasse. Cependant, elle souligne que si ce qu’il dit est « vrai », alors il se sentira « plus affecté par ma perte et voudra changer par lui-même, pas parce qu’il y a un prix à la fin. Nous allons être dans la vie l’un de l’autre pour le reste de notre vie à cause de nos enfants [True, 5, and Tatum, 1]donc je ne vais pas me battre contre ça.

Depuis qu’ils vivent ensemble, des rumeurs circulent selon lesquelles Khloé et Tristan seraient de nouveau ensemble. Khloé a clairement fait savoir qu’elle ne se réconcilierait pas avec Tristan à la suite de son scandale de paternité. Juste au moment où ils ont conçu leur fils par mère porteuse en 2021, la nouvelle est tombée que Tristan avait engendré un bébé avec Maralee Nichols.

«Je veux dire, ce qui s’est passé entre Tristan et moi n’était pas un petit incident. C’était une situation énorme qui a vraiment été une expérience très traumatisante pour moi dans ma vie », dit Khloé. « Donc, je ne vais pas l’oublier, mais je suis si fier de pouvoir être gentil et mature et de montrer à mes enfants que maman et papa peuvent coexister, être coparents et pouvoir être là pendant lui quand il en a besoin.

Elle ajoute : « Ma boussole morale me dit d’être une bonne personne et de soutenir quand quelqu’un est dans le besoin. » Et c’est exactement ce qu’elle fait avec Tristan. De nouveaux épisodes de Les Kardashian première les jeudis sur Hulu.