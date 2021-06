Khloe Kardashian publie une photo de sa fille True, 3 ans, avec Dream tot de son frère Rob, 4 ans, et la petite fille de Kim, Chicago, 3 ans

KHLOE Kardashian a posté sur son compte Instagram une photo de sa fille True avec la fille de son frère Rob, Dream et la petite fille de sa sœur Kim, Chicago.

Le carrousel de photos a capturé les cousins ​​souriants dans des combinaisons violettes assorties tout en s’embrassant.

Khloe publie sur Instagram des photos de sa fille True avec ses cousins ​​Dream et Chicago[/caption]

Les cousins ​​se sont embrassés dans des combinaisons assorties pour les photos[/caption]

La star de Revenge Body a sous-titré le post: « Les filles les plus douces. »

Khloé partage sa fille True, 3 ans, avec le joueur des Boston Celtics Tristan Thompson.

Son frère Rob partage sa fille Dream, 4 ans, avec son ex-petite amie Blac Chyna, tandis que Chicago, 3 ans, est sœur celui de Kim fille cadette avec mari Kanye West.

Khloé récemment ouvert sur sa relation avec la star du basket dans un nouveau L’incroyable famille Kardashian agrafe.

Dream est la fille du frère Rob avec son ex-petite amie Blac Chyna[/caption]

Chicago est la plus jeune fille de la sœur de Khloe, Kim, avec son mari Kayne West[/caption]

Dans la vidéo, la femme de 36 ans a partagé qu’elle est nerveux de déménager avec Tristan après l’avoir encouragée à déménager à Boston avec leur fille à temps plein.

Elle a dit à Kim : « Je ne suis pas opposée à Boston ou quelque chose comme ça, mais une fois que vous avez des enfants, c’est différent.

« True a toute sa vie à LA Ses cousins, j’ai un cours préscolaire chez moi, c’est COVID. Je ne peux pas l’emmener à Boston et aller chercher des cours là-bas.

« Tout s’est arrêté. Je pense que si c’était une année différente, je serais peut-être plus disposé à la déraciner. Mais qu’est-ce que je vais faire, l’emmener là-bas pour être dans un condo là-bas ? »

Khloe a récemment parlé de sa relation avec son petit ami Tristan Thompson dans un clip de Keeping Up With the Kardashians[/caption]

Khloe a partagé qu’elle était nerveuse de déménager à Boston avec Tristan et leur fille True[/caption]

Tristan, qui a trompé Khloé il y a des années, alors qu’elle était enceinte, ce qui a conduit à leur séparation, lui aurait de nouveau été infidèle après leur réunion pendant la pandémie.

Il aurait eu une liaison avec le modèle Instagram Sydney chasse, et bien que Khloe soit « à ses côtés », elle a dit de manière énigmatique que cela ne voulait pas dire qu’elle était bien placée avec tout ça.

En publiant sur son histoire Instagram, la fondatrice de Good Americans a partagé une citation sur le fait que tout le monde a des problèmes dans sa vie, y compris elle-même.

Le message disait: « Personne n’a vraiment sa merde ensemble. Nous souffrons tous, apprenons et grandissons de différentes manières.

La citation s’est terminée sur une note inspirante, disant à tous ceux qui se sentent déprimés et ont du mal à « continuer ».

Tristan a d’abord trompé Khloe lorsqu’elle était enceinte de True[/caption]

Khloe a ravivé sa relation avec le père de True pendant la pandémie[/caption]

En avril, modèle Sydney, 23 ans, a affirmé que Tristan avait trompé Khloe après leur réconciliation.

Elle a affirmé sur un podcast qu’elle avait un relation sexuelle avec Tristan, qui aurait menti au sujet d’être Célibataire.

Le joueur des Boston Celtics aurait accusé Sydney d’être un « menteur » pour avoir allégué un relation sexuelle de plusieurs mois.

Après qu’il a été rapporté que Tristan aurait à nouveau trompé Khloe, une source a déclaré E! Nouvelles que la star de KUWTK est « bouleversée » par les allégations mais est « se tenir à ses côtés » et n’a pas l’intention de partir.

Rob partage sa fille Dream avec son ex-petite amie Blac Chyna[/caption]

Kim a quatre enfants avec son mari Kanye West[/caption]





L’initié a déclaré: « Khloé s’énerve évidemment lorsque des rumeurs circulent sur l’infidélité de Tristan, mais la poussière est un peu retombée et ils sont toujours ensemble.

La source a ajouté que Khloe pensait que le père de True lui était « fidèle ».

Le couple serait « toujours un couple et Khloe est aux côtés de Tristan ».

Khloe est toujours avec Tristan malgré les rumeurs de fraude qui ont circulé[/caption]