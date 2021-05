KHLOE Kardashian a publié une citation cryptique sur le fait de «pardonner rapidement».

La récente publication de l’histoire Instagram de l’homme de 36 ans survient après que Tristan Thompson a été accusé d’avoir trompé la star de télé-réalité avec le mannequin Sydney Chase.

Instagram

Le mannequin Sydney Chase a affirmé avoir eu une liaison avec le joueur de la NBA[/caption]

Khloe Kardashian / Instagram

La star de télé-réalité a partagé la citation sur son histoire Instagram[/caption]

Mardi, le L’incroyable famille Kardashian star a partagé un message texte sur Instagram qui disait: «Riez quand vous le pouvez. Excusez-vous quand vous devriez. Et laissez tomber ce que vous ne pouvez pas changer.

« Embrasser doucement. Jouer dur. Pardonner rapidement. Amour sincère. Prendre des risques.

«Pleure quand tu es triste. Dansez quand vous êtes gaspillé. Et restez dehors plus tard que vous ne le devriez.

La citation a continué: «Pardonnez. Oublier. L’amour. Donnez tout et ne regrettez pas.

Le post inspirant concluait: «La vie est trop courte pour être tout sauf heureuse.»

E! Réseaux

Elle a encouragé ses fans à « pleurer quand tu es triste »[/caption]

E! Réseaux

Le message s’est conclu avec Khloe en disant: « La vie est trop courte pour être tout sauf heureuse »[/caption]

KhloeLa publication cryptique de vient peu de temps après Tristan, 30 ans, a été accusée de l’avoir trompée avec le mannequin.

Sydney a choqué les fans le mois dernier lorsqu’elle a allégué qu’elle s’est connectée «plusieurs fois» avec Tristan après il a «menti» sur le fait d’être célibataire.

Elle a fait les premières déclarations de Infidélité présumée de Tristan sur le Pas de cavalier Podcast.

«C’était un coup d’oeil, mais bébé c’était bon», a déclaré Sydney.

La star des médias sociaux a ajouté: «Je ne savais pas – il m’a dit qu’il n’était plus en couple.

E!

Le message cryptique fait suite à des affirmations selon lesquelles Tristan aurait trompé Khloe[/caption]

Instagram

Le mannequin Syndey affirme avoir eu une liaison avec le joueur de la NBA[/caption]

«Alors nous avons parlé. Nous avons traîné plusieurs fois. Nous avons tout fait. C’était en janvier ou en novembre – probablement en janvier. «

Tristan a nié les allégations et a envoyé à Sydney une lettre de cesser et de s’abstenir, tandis que la jeune femme de 23 ans a applaudi et a déclaré qu’elle le ferait.ne pas être traité de menteur. »

L’avocat de la star du basket a affirmé que le mannequin avait refusé de prouver les textes allégués et qu’il mène à une «conclusion inéluctable… qu’ils n’existent pas».

Instagram

Elle a allégué qu’ils avaient « passé du temps à plusieurs reprises »[/caption]

E!

Tristan a nié les allégations de Sydney[/caption]

Tristan a affirmé que Sydney avait utilisé les allégations pour ses 15 minutes de gloire et qu’elle était à risque d’être poursuivi si elle ne s’arrête pas.

La semaine dernière, Sydney a confirmé au Sun que Khloe l’avait contactée pour un «Longue conversation.»

Un initié a expliqué: « Ils ont eu une discussion approfondie sur tout, mais Khloe a demandé à Sydney de garder la conversation privée afin qu’elle honore cela en ne révélant pas plus de détails pour le moment. »

Instagram

Khloe aurait parlé à Sydney à la suite des allégations[/caption]





Les récentes allégations ne sont pas la première fois que Tristan est impliqué dans un scandale de tricherie, car il avait précédemment embrassé Jordyn Woods alors que Khloe était enceinte de leur enfant.

Le couple est parent de True, sa fille de trois ans, alors qu’ils ont eu des discussions sur l’agrandissement de leur famille.

Instagram

Khloe et Tristan partagent leur fille True ensemble[/caption]