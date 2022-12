Khloe Kardashian publie des conseils énigmatiques sur les relations à l’occasion de l’anniversaire du scandale de Tristan Thompson

La star de la télé-réalité Khloe Kardashian a partagé une histoire maintenant supprimée sur son Instagram offrant des conseils cryptiques sur les relations à l’occasion du premier anniversaire du scandale de paternité de Tristan Thompson.

Kardashian est sorti avec un certain nombre de célébrités et d’athlètes de haut niveau, dont Thompson, French Montana et Lamar Odom. Au cours du week-end, cependant, elle a donné à ses abonnés Instagram des conseils sur la façon de gérer le fait de ne pas être aimé dans une relation.

“Conseil du jour : vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu’un vous aime en lui donnant plus de ce qu’il n’apprécie pas déjà”, lit-on dans le message sur son histoire de profil désormais supprimée, selon PageSix.

L’homme de 38 ans a partagé le message il y a exactement un an, lorsqu’il a été révélé que Thompson avait engendré un enfant avec Marlee Nichols alors que le couple était fiancé. Thompson et Kardashian partagent tous deux deux jeunes enfants – un fils et une fille.

KHLOE KARDASHIAN A ÉTÉ SECRÈTEMENT ENGAGÉ AVEC TRISTAN THOMPSON QUAND IL A MIS UNE AUTRE FEMME ENCEINTE : RAPPORT

Le deuxième message sur l’histoire de Kardashian comprenait une citation qui disait : “Les choses ont une façon miraculeuse de fonctionner. Faites-y confiance.” La dernière diapositive disait : « Vraiment fier de la façon dont j’ai été [sic] rebondir sur des choses envoyées pour me détruire.”

La relation du couple a une histoire d’infidélité qui remonte à 2018. Juste avant que Kardashian donne naissance à sa fille True, des reportages vidéo de Thompson étant intime avec d’autres femmes ont fait surface.

Kardashian a pardonné à Thompson, mais un an plus tard, en février 2019, ils se sont séparés après que Thompson l’aurait trompée avec l’ancien ami proche de Kyle Jenner, Jordyn Woods.

Le couple s’est à nouveau réconcilié pendant la pandémie de COVID-19 mais reste actuellement séparé après l’éclatement du dernier scandale l’année dernière.