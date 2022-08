Khloe Kardashian porte une petite robe noire après son deuxième bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Khloe kardashian ressemblait à une maman sexy alors qu’elle dînait au Nobu Malibu le 7 août. La sortie a eu lieu deux jours seulement après que la représentante de la star de télé-réalité a confirmé qu’elle avait accueilli son deuxième bébé par mère porteuse. Khloe a porté une petite robe noire à manches longues pour la sortie. Elle a complété le look avec ses cheveux coiffés dans un chignon, des lunettes de soleil et des bottines noires.

Nouvelles de la naissance de Khloe et de Tristan Thompson le petit garçon s’est cassé le ven. 5 août, bien qu’aucun autre détail n’ait été confirmé. Bien que Khloe et Tristan ne soient plus ensemble, le bébé a été conçu en novembre, avant la rupture du couple. Les deux se sont séparés après qu’il a été révélé que Tristan avait trompé Khloe en mars 2021 et avait engendré un fils avec Maralee Nichols. Le bébé est né en décembre 2021 et la nouvelle de l’affaire n’a pas été rendue publique jusqu’à ce qu’un procès en paternité soit révélé fin novembre.

Khloe a découvert le dernier scandale de tricherie de Tristan lors de la finale de la saison 1 de Les Kardashian sur Hulu. Elle a admis se sentir dévastée et humiliée par la situation, mais a fait de son mieux pour elle et la fille de Tristan, Vrai Thompson. L’émission revient le 22 septembre, il y aura donc beaucoup plus de contenu à venir – surtout maintenant que bébé no. 2 est ici.

Alors que Khloe et Tristan ont été en contact en tant que coparents, Khloe a exclu la possibilité d’une autre réconciliation amoureuse avec son ex joueur de la NBA. En juillet, il a été photographié passant du temps avec diverses femmes mystérieuses lors d’un voyage en Grèce. Cependant, il a passé du temps de qualité avec True à son retour de son escapade européenne.

“Il semble que Tristan ait finalement renoncé à essayer de reconquérir Khloé, ce qui est un soulagement pour Khloé car c’est très épuisant pour elle”, a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Tout ce qu’elle veut, c’est qu’ils soient des coparents heureux et en bonne santé.”