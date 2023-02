Khloe Kardashian porte une combinaison léopard pour le dîner de Corey Gamble – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Khloe kardashian38 ans, était un spectacle magnifique à voir chez sa mère Kris Jennerle petit ami de Corey Gamble‘s Dolce & Gabbana le 3 février. La star de télé-réalité a secoué une combinaison léopard moulante avec des gants et des talons assortis et avait les cheveux relevés en une queue de cheval haute avec des mèches lâches bouclées qui pendaient sur les côtés de son visage . Elle a également affiché un maquillage accrocheur qui comprenait un rouge à lèvres et un fard à paupières assortis.

L’événement célébrait la collection de soie de Corey avec la marque populaire et Khloe a partagé plusieurs vidéos de certains des moments les plus mémorables de son histoire Instagram. Dans un clip, Corey était près de Khloe alors qu’elle expliquait à quoi servait l’événement, et il a montré sa propre tenue à la mode, y compris un haut boutonné blanc soyeux à manches courtes et un pantalon assorti. Un autre clip montrait Khloe et sa sœur Kylie Jenner posant pour la caméra.

“Filles magnifiques. Mes meilleures amies, mes sœurs pour la vie. Je vous aime tellement les gars », a déclaré Kylie, qui portait une tenue noire, dans le clip alors que son frère aîné et un copain lui faisaient des bisous à la caméra et à elle. “Nous t’aimons plus!” Khloe a répondu alors qu’ils souriaient tous les deux pour les téléspectateurs qui regardaient.

Les vidéos de rencontre de Khloe avec Corey, Kylie et d’autres arrivent juste un jour après qu’elle a fait la une des journaux pour avoir partagé des citations cryptées après que les fans se soient demandé si elle retrouvait ou non son ex Tristan Thompsondont la mère Andréa est décédé subitement d’une crise cardiaque au début du mois. “Travaillez sur vous-même et vibrez seul pendant un certain temps … chaque saison n’a pas besoin de compagnie”, lit-on dans une citation, mettant apparemment fin aux rumeurs de réconciliation. “Une femme qui a trouvé la paix au lieu de se venger ne peut jamais être dérangée”, lit-on dans une autre citation.

Cela ne s’est pas arrêté là. Une troisième citation disait: «La plus belle âme que vous trouverez jamais est celle qui a subi une perte mais continue d’avoir la foi, et celle qui a connu l’échec mais continue de poursuivre ses rêves», tandis qu’une quatrième a souligné: «Avant d’aller à au lit ce soir, rappelez votre énergie et votre puissance et déclarez que demain sera un grand jour !! »

