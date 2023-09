Khloe Kardashian porte un collier de rêve dans une nouvelle vidéo : regardez – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Khloe kardashian39 ans, a prouvé qu’elle était une tante dévouée, dans sa dernière vidéo Instagram. Les Kardashian la star portait un collier en argent représentant sa nièce de six ans Rêvele nom de ainsi que les noms de ses deux enfants, Vrai5, et Tatum, 1, alors qu’elle faisait la promotion de sa nouvelle collaboration avec Fabletics. Elle portait également un haut noir à manches longues et avait ses longs cheveux blonds détachés, dans le clip.

La vidéo de Khloe arrive quelques mois seulement après qu’elle ait fait la une des journaux pour s’être qualifiée de « troisième parent » de Dream, dans un épisode de l’émission Hulu de sa famille. Elle a également dit qu’elle ressentait Dream, qui est la fille de son frère Rob Kardashian et son ex Blac Chyna, avait besoin d’une « grande influence maternelle », ce qui a provoqué une certaine controverse parmi les fans. « Que cela vienne de moi, de sa propre mère ou de qui que ce soit, c’est important », a-t-elle expliqué tout en qualifiant également le tout-petit de « l’un des [her] bébés. »

Après que les internautes ont critiqué Khloe et l’ont accusée de nuire à la parentalité de Chyna, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour nier cette affirmation et a félicité son frère et la façon dont il élevait sa fille. « Cela m’attriste de voir des titres de pièges à clics sortis de leur contexte ou déformés pour être quelque chose qu’ils ne sont pas », a-t-elle écrit dans une story Instagram.

« J’aime TOUS mes neveux et nièces plus que je ne peux l’exprimer », a-t-elle poursuivi. « Dream et moi sommes particulièrement proches. Mon frère et moi sommes extrêmement proches. Je suis tout le temps avec Dream parce que je suis tout le temps avec mon frère. Elle a également dit qu’elle aimait Dream « au-delà de toute mesure ».

« Je considère tous mes neveux et nièces comme mes bébés », a expliqué Khloe avant de dire qu’il « faut tout un village » pour élever un enfant. « Angela fait de son mieux en tant que parent et dans la vie », a-t-elle également ajouté, faisant référence au vrai prénom de Chyna. Chyna a également récemment confirmé que tout allait bien entre eux. « Tout va bien des deux côtés, nous sommes tous une famille en fin de compte », a-t-elle déclaré. TMZ.