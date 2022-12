Khloe Kardashian porte du maquillage et un haut plongeant blanc pour l’entraînement : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : GAMR / BACKGRID

Khloe kardashian38 ans, était magnifique lors de sa séance d’entraînement de 6 heures du matin, dont elle a partagé une vidéo sur son histoire Instagram mardi. Les Kardashian La star a secoué un débardeur blanc plongeant dans la vidéo en noir et blanc et a éloigné ses longues tresses blondes miel de son visage. Notamment, Koko semblait porter du rouge à lèvres et de longs cils pendant la séance de fitness du matin.

Avant de commencer son entraînement, Khloe a également publié une photo de sa tasse à café sur le thème de Noël pour démarrer sa matinée. L’horodatage sur la publication a révélé qu’elle avait été prise à 5h34 du matin, ce qui prouve que la fondatrice de Good American est extrêmement dévouée à faire ses entraînements de bonne heure ! La tasse à café de l’homme de 38 ans comportait un adorable camion rouge transportant un sapin de Noël à l’arrière, ainsi que les mots “Joyeux Noël” en lettres rouges.

La séance de gym matinale de Khloe survient également une semaine après qu’elle et sa mère, Kris Jenner, 67 ans, a accepté le People’s Choice Award pour la “meilleure émission de télé-réalité” et la “meilleure star de télé-réalité”. Koko a porté un tailleur-pantalon noir Jean Paul Gaultier à l’événement du 6 décembre et s’est rendue sur Instagram pour remercier ses fans. “Merci en criant pour 5 années consécutives d’avoir remporté le @peopleschoice !! Chaque année devient de plus en plus spéciale ! Vraiment, merci !”, commençait sa légende. “Cela signifie tellement pour moi. Aussi, un grand merci d’avoir voté et d’avoir fait gagner notre émission télévisée ! Quel honneur et quelle bénédiction ! #thekardashians je vous aime les gars.

Après avoir ramené ses PCA à la maison, la personnalité de la télé-réalité s’est tournée vers son histoire Instagram pour révéler le dysfonctionnement de sa garde-robe qui l’a retardée sur scène. “Vous les gars, nous venons de gagner le People’s Choice et je suis tellement reconnaissante, mais bon, ma tenue s’est cassée !”, avait-elle déclaré à l’époque. “Ma tenue – toute la fermeture éclair s’est ouverte”, a poursuivi Khloe. « Je suis cousu dans ma tenue. J’ai eu envie de faire pipi. Nous avons donc dû couper les coutures et me recoudre. Mes cheveux – ici, ici – c’est un désastre.

Plus récemment, le 12 décembre, Khloe a été aperçue dans un lycée match de basket avec sa soeur, Kim Kardashian41. Les deux sœurs étaient également accompagnées de la fille de Kim, Nord Ouest, 9, lundi soir. La famille de célébrités aurait été là pour soutenir La La Anthonyfils de, Kyan Anthony, 15 ans, lors de son match qui a eu lieu à Sierra Canyon. Khloe a été vue en train de déguster une sucette rouge pendant que sa nièce encourageait l’ami de la famille pendant le match passionnant.

