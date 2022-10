Khloe Kardashian porte des Yeezy après que Kanye a été abandonné par Adidas : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : LAGOSSIPTV/BUZZIPPER/BACKGRID

Khloe kardashian a été vu portant des baskets Yeezy après Kanye West a été retiré d’Adidas en raison de ses commentaires antisémites. Les Kardashian sur la star de Hulu, 38 ans, est sortie manger une glace à Calabasas avec sa fille Vrai4, le mercredi 26 octobre. Elle a été vue dans un modèle 350 Boost gris clair avec un accent rose fluo après avoir également publié un message de soutien à la communauté juive à la lumière de la controverse en cours entourant son ancien beau-frère. droit.

Adidas a été la dernière grande marque à prendre des mesures à la lumière des messages offensants du rappeur né à Chicago, qui ont été partagés à la fois sur Twitter et Instagram. Les messages l’ont entraîné à être suspendu de Twitter et restreint via Instagram, qui appartient à la société mère de Facebook, Meta. Dans un communiqué du mardi 25 octobre, la société allemande Adidas a clairement exprimé sa position sur Kanye alors qu’elle rompait la relation de travail de neuf ans.

“Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine. Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise », ont-ils déclaré dans un communiqué, confirmant qu’ils « mettaient fin » à la relation « immédiatement ». La société mondiale a également partagé qu’il y aurait un impact financier «à court terme» de 250 millions d’euros.

“Adidas est le seul propriétaire de tous les droits de conception des produits existants ainsi que des coloris précédents et nouveaux dans le cadre du partenariat. Plus d’informations seront données dans le cadre de la prochaine annonce des résultats du troisième trimestre de la société le 9 novembre 2022 », ont-ils également déclaré.

Le 24 octobre, Khloe a rejoint ses sœurs et bien d’autres dans le monde avec un message public de soutien à la communauté juive. « Je soutiens mes amis juifs et le peuple juif », a-t-elle écrit en texte bleu sur fond noir via une story Instagram.

Au-delà d’Adidas, la marque de mode de luxe Balenciaga, Gap et Vogue magazine ont tous rompu leurs relations de travail avec Kanye – ainsi qu’avec son agence CAA. Il semble que le rappeur “Highlights” soit en lice pour de nouveaux accords, car il s’est présenté à l’improviste au siège californien de Skechers – qui est une entreprise appartenant à des Juifs. Selon les rapports, Kanye a été invité à quitter les lieux car il n’avait pas de réunion prévue.