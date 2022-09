Khloe Kardashian pleure sur son expérience de maternité de substitution

« Les Kardashian » reviennent à Hulu pour la saison 2 demain jeudi 22 septembre et il semble que Khloe Kardashian sera confrontée à ses problèmes avec Tristan Thompson.

Dans une nouvelle promo teaser pour la série publiée mardi, Khloe devient émotive en parlant d’attendre un deuxième enfant avec Tristan.

“Il y a quelque chose dont je suis prêt à parler”, commence Khloe. “Tristan et moi allons avoir un autre bébé.”

Sa voix est indéniablement tremblante alors qu’elle continue, semblant faire référence au fait que son expérience a été atténuée grâce au scandale public déclenché par une plainte en paternité déposée par Maralee Nichols, qui est tombée enceinte du deuxième fils de Thompson, Theo, alors qu’elle était en couple avec Khloe.

“C’est censé être une période vraiment excitante, et c’est juste une expérience différente.”

Le clip présente également la momager Kardashian Kris Jenner en larmes en regardant sa fille souffrir de l’épreuve.

“C’est difficile de la voir souffrir”, dit Kris.

Heureusement, Khloe est capable de terminer sur une bonne note. Malgré la période difficile qu’elle traverse, elle reconnaît que c’est aussi « le début de quelque chose de positif, de joyeux et de beau ».

Et c’était effectivement le cas. Khloe et Tristan ont accueilli leur fils en août. Nous espérons que nous pourrons le voir naître lors de cette saison de la série. Ce serait bien après ce qui s’est passé lors de la finale de la première saison (Khloe a appris l’existence de Maralee Nichols dans cet épisode), si Khloe pouvait clôturer cette saison en beauté !

Khloe Kardashian est ouvert aux rencontres

L’autre bonne nouvelle est, selon Rapports ET, Khloe s’est mise à nouveau là-bas, après avoir récemment été impliquée avec un banquier d’investissement en dehors de la sphère des célébrités. La mauvaise nouvelle est que la paire a déjà déjà s’est effondré. MAIS apparemment, Khloe garde ses options ouvertes, même si son bébé papa n’en serait apparemment pas content.

“Khloe est ouverte aux rencontres et sa rupture avec le banquier d’investissement n’était pas désordonnée ou quelque chose de super sérieux pour commencer, donc cela ne l’a pas trop affectée”, ont déclaré des sources à ET. “Tristan est jaloux des rencontres avec Khloe et veut Khloe pour lui seul, mais il veut aussi jouer sur le terrain et sait qu’il ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes.”

Des choses qui te font aller hmmmmmm. Alors que Tristan Thompson ne serait pas le premier “bébé papa” à agir comme ça, il est difficile de dire si c’est juste du fourrage pour les tabloïds ou ce qu’il ressent vraiment. Là encore, l’homme est connu pour être un peu territorial sur les réseaux sociaux, nous supposons donc que cela pourrait être la vérité.

En attendant, nous ne savons pas où ce teaser atterrira dans la saison car lors d’une visite à “Good Morning America” ​​cette semaine Kim Kardashian a promis à Michael Strahan que le premier épisode de la saison 2 offrirait une vulnérabilité inattendue, mais a déclaré que le streamer n’avait publié aucune bande-annonce pour son ouverture.

Kim Kardashian dit que la première de la saison 2 de “The Kardashians” est sérieusement profonde

« Nous n’avons pas fait de promotions dessus. Nous n’allons pas le faire », a partagé Kardashian. “C’est, comme, un épisode vraiment, sérieusement profond et vulnérable dont nous n’avons vraiment pas parlé.”

Nous supposons que nous devrons simplement nous connecter pour voir. Kim n’a pas non plus précisé si nous verrions sa relation et sa rupture avec Pete Davidson se dérouler dans la série OU combien de sa séparation avec Kanye sera prise en compte dans les images, mais elle a qualifié son scénario de “saison d’indépendance”. ” en disant: “Je pense juste que vous me voyez prendre des décisions pour moi-même”, a-t-elle poursuivi. “Évidemment, je pense toujours à mes enfants, mais en général, je fais juste des choses pour moi.”

Nous n’allons pas mentir, cela semble assez ennuyeux. Mais bon, on comprend. Kim est une grande fille maintenant. Kanye n’a plus besoin de l’habiller. Elle n’a pas besoin de Pete pour la faire rire.

Cette saison n’a même pas encore commencé mais si vous « craignez » de ne pas faire le plein du clan Kardashian/Jenner, on peut vous dire maintenant qu’il y en a d’autres en route. Pendant la Fashion Week de New York, Kourtney Kardashian confirmé à E! Nouvelles que la production de la troisième saison de la série documentaire Hulu est bien avancée.

“J’ai filmé la saison trois ici”, a-t-elle déclaré. “Nous tournons la saison trois maintenant.”

J’espère que cela a été un rattrapage utile pour vous préparer pour la nouvelle saison, diffusée sur HULU le jeudi 22 septembre!