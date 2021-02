Khloe Kardashian aurait l’intention de partager son temps entre Los Angeles et Boston pour la carrière de Tristan Thompson.

La star de L’incroyable famille Kardashian, 36 ans, aurait de grands projets avec le père de sa fille True Thompson l’année dernière.

Une source a déclaré à US Weekly que Khloe prévoyait de partager son temps entre son domicile habituel à Los Angeles, en Californie, près de ses sœurs, et à Boston, dans le Massachusetts, où Tristan est basé pour sa carrière de basket-ball dans le cadre des Boston Celtics.

La source a déclaré: « Khloe vivra à Boston lorsque Tristan s’entraînera et jouera à domicile.

« Quand il voyagera, elle rentrera à LA. »

Ils ont dit que « Khloe essaie d’avoir un bébé » bien qu’elle « ne soit clairement pas enceinte pour le moment ».

On dit que Khloe et Tristan sont tous deux désireux de fournir à True un frère ou une sœur.

Le couple a accueilli True en 2018 au milieu de problèmes signalés dans leur relation et d’allégations selon lesquelles il l’avait trompée avec l’amie mannequin de sa demi-sœur Kylie Jenner, Jordyn Woods, alors qu’ils étaient photographiés dans un corps à corps.

Khloe et Tristan ont semblé se réconcilier entièrement l’année dernière, cependant, au milieu de la pandémie de Covid-19.

En fait, Khloe a récemment abordé leur relation réparée sur Keeping Up With The Kardashians.

Elle a dit à Tristan: « Nous avons déjà fait ce rodéo où vos actions ne correspondaient pas à vos mots et depuis presque un an maintenant, vous êtes une personne différente.

Elle a ajouté: « Une de mes craintes est que vous agissiez comme ça jusqu’à ce que vous obteniez ce que vous voulez, et ensuite si vous le faites, vous allez redevenir comme le vieux Tristan. »

The Mirror a contacté des représentants de Khloe Kardashian pour commenter cette histoire.

