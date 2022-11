Khloe Kardashian partage une vidéo de True & Chicago Dancing: Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Khloe kardashian ne laisse pas les petites choses passer par elle ! La co-fondatrice de Good American, 38 ans, s’est rendue sur Instagram le lundi 28 novembre pour partager un moment amusant avec sa fille Vrai Thompson et nièce Chicago Ouest, tous les deux quatre. Sur la première photo, une True aux pieds nus souriait adorablement en secouant un Les filles aux épices t-shirt et un short de vélo. Elle a accessoirisé avec un bracelet à la cheville et plusieurs bracelets au poignet et a pris quelques poses amusantes pour la caméra. En arrière-plan, on pouvait voir quelques oreillers en forme de Khloe placés le long d’un banc parmi des ours en peluche et des coussins.

Une troisième photo montrait les cousins ​​​​True et Chicago blottis l’un contre l’autre parmi des oreillers confortables. Et une quatrième diapositive était un court clip vidéo des enfants d’âge préscolaire qui se balançaient Pharrell Williams‘ cliquez sur “Heureux”. On pouvait entendre Khloe rire alors que les filles tentaient de se montrer avec leurs fentes et sautaient au rythme contagieux. True portait son haut Spice Girls et a ajouté une paire de baskets noires et blanches. Kim Kardashian et Kanye WestLa fille de Chicago portait un pantalon de survêtement rose vif, un simple t-shirt et des bottes de combat roses. “Pimentez votre vie”, Khloe a légendé la collection légère.

Beaucoup des 280 millions d’abonnés de Khloe ont consulté la section des commentaires pour réagir à la vidéo amusante. “Omg, je ne peux pas gérer la gentillesse de True”, a écrit un adepte, tandis qu’un autre a jailli, “Ils sont tout simplement les plus mignons! Beaux bébés! Chi et Vrai ! “Comment ils sont [SIC] grandir si vite ? se demande un troisième. “Khloe, regarde comme elle est jolie et heureuse. Tu vas bien, maman », a commenté un quatrième.

Les adorables cousins ​​​​sont aussi des amis rapides, et leur journée de danse ensemble est loin d’être leur première date de jeu. Le duo est connu pour essayer des rouges à lèvres tout en s’habillant en princesses, assister à des cours de karaté ensemble, porter de la peinture faciale côte à côte et même organiser diverses soirées à thème.

Compagnon star de télé-réalité Mélissa Gorga a également partagé ses réflexions sur le doux temps de liaison entre les cousins. “Ces filles!” la Les vraies femmes au foyer du New Jersey étoile a écrit. “Toujours créer des souvenirs spéciaux.”