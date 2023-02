Khloe Kardashian partage un message Instagram cryptique au milieu des rumeurs de Tristan – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Après un mois difficile et des rumeurs selon lesquelles elle se dirige vers une réunion avec son ex Tristan Thompson, Khloe kardashian se tourne vers les histoires Instagram pour comprendre ses sentiments. Dans plusieurs citations publiées sur la plateforme le jeudi 2 février, la bonne fondatrice américaine, 38 ans, a donné aux fans un aperçu de son processus interne. “Travaillez sur vous-même et vibrez seul pendant un certain temps… chaque saison n’a pas besoin de compagnie”, a lu une citation, qui semblait repousser la spéculation.

Dans une autre diapositive, elle a partagé la pensée : “Une femme qui a trouvé la paix au lieu de se venger ne peut jamais être dérangée.” Encore une autre citation attribuée à Danois Thomas lisez: “La plus belle âme que vous trouverez jamais est celle qui a subi une perte mais continue d’avoir la foi, et celle qui a connu l’échec mais continue de poursuivre ses rêves.” Enfin, elle a posté la pensée suivante : “Avant d’aller vous coucher ce soir, rappelez votre énergie et votre puissance et déclarez que demain sera un grand jour !!”

Les citations viennent alors que Khloe continue de pleurer la mort de la mère de Tristan Andréa Thompson, qui a succombé subitement après une crise cardiaque à Toronto le 6 janvier. Khloe était très proche d’Andrea, et la perte a été difficile pour elle. Elle s’est rendue sur les réseaux sociaux dans les semaines qui ont suivi le décès, affirmant qu’elle se sentait “engourdie”.

Quant à une réconciliation, malgré les citations introspectives de Khloe, une source proche de la famille Kardashian dit que les rumeurs n’ont aucun poids. “Khloe connaît ses amis et certains membres de sa famille pensent qu’elle se réconciliera avec Tristan et réessayera, mais il n’y a rien de vrai là-dedans”, a déclaré l’initié. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en janvier.

Alors que Khloe et d’autres membres de la famille, y compris sa sœur Kim Kardashian, dirigé vers les funérailles, la spéculation s’est intensifiée. Mais il y a aussi une explication simple à cela, selon la source. “Khloe est allée soutenir Tristan aux funérailles parce qu’elle le voulait. Sa famille est venue parce qu’ils le voulaient. C’est aussi simple que cela et Tristan ferait la même chose pour elle.

