Khloe Kardashian partage un aperçu de sa sortie avec ses enfants

Khloe Kardashian a partagé les images d’une visite à l’Institut Sloomoo avec ses enfants True et Tatum.

La personnalité de la télé-réalité de 40 ans a posé avec sa fille True, debout à ses côtés, et portait son fils Tatum dans ses bras.

Selon Courrier quotidienelle partage les enfants avec son ex-petit ami Tristan Thompson.

De plus, la mère de deux enfants était habillée de manière décontractée avec une chemise noire moulante à col ras du cou, des leggings moulants et des baskets beiges et noires.

De plus, elle a ajouté une touche de glamour en portant de grandes lunettes de soleil sur le dessus de sa tête.





En ce qui concerne la légende, Khloe a écrit : « Nous sommes allés au musée du slime », sur une photo publiée dans ses stories Instagram.

Dans une autre publication, Khloe a présenté sa fille True et ses amies vêtues de ponchos transparents quelques instants avant qu’elles ne soient aspergées de slime, tandis que Kardashian a mis un lien vers un clip vidéo complet sur Snapchat et a taquiné en disant : « Regardez-nous nous faire asperger de slime. »

Sur les photos, True portait une tenue blanche pour la sortie, qui comprenait un t-shirt à manches courtes, un short et des baskets à scratch. La petite portait ses cheveux noirs bouclés avec une raie au milieu et deux chignons placés de chaque côté du sommet de sa tête.

Pendant ce temps, le petit Tatum était vêtu d’une chemise noire à manches courtes, d’un short et de baskets Nike noires et grises.

De plus, dimanche, Khloe a également partagé un aperçu de son temps libre avec Tatum dans deux photos Instagram Stories alors que la paire de clichés montrait son point de vue alors que le duo se blottissait au lit et regardait Scratch Garden, un programme éducatif pour les enfants.