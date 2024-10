Khloe Kardashian partage des photos d’injections faciales après avoir retiré une tumeur

Khloé Kardashian se montre franche à propos d’une intervention qu’elle a subie au visage après avoir retiré des tissus cancéreux en 2022.

La femme de 40 ans a expliqué la nécessité de recourir à des produits de comblement pour le visage, partageant plusieurs photos de l’importante empreinte sur sa joue droite.

« À la suite de l’opération et de la tumeur enlevée par mon incroyable médecin, je me suis retrouvée avec une empreinte sur le côté de mon visage », a partagé Khloe sur Snapchat le 11 octobre, à côté d’une image de sa composition faciale modifiée. «J’ai attendu 9 mois après l’opération pour que l’indentation soit comblée.»

Quant à savoir pourquoi la star de télé-réalité a quitté l’indent pendant si longtemps, elle a expliqué : « Nous devions nous assurer médicalement que tout était sûr et mon médecin m’a donné le feu vert. »

Khloe, qui partage sa fille Vrai Thompson6 ans et fils Tatum Thompson2 ans, avec ex Tristan Thompson– a partagé des images avant et après de son empreinte faciale après une série d’injections de comblement.

Elle a également publié une image de son visage fortement bandé après la procédure.