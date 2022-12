Khloé Kardashian partage des photos de son fils et de sa fille, True, dans de nouvelles photos de Noël

Khloé Kardashian a célébré le premier Noël de son fils cette année.

La star des “Kardashians” s’est rendue sur Instagram lundi pour partager un aperçu de son réveillon de Noël avec sa fille, True Thompson et son fils, qu’elle partage également avec Tristan Thompson.

Khloé et Tristan ont accueilli leur deuxième enfant ensemble, via la maternité de substitution, en août. “Joyeux Noël”, a-t-elle légendé son message, ajoutant des émojis au cœur rouge.

Kardashian portait un Nicolas Jebran rouge sans bretelles pour les festivités des Fêtes. Elle a associé son look à des bijoux Lorraine Schwartz et à des talons pointus Gianvito Rossi.

LA FÊTE ANNUELLE DE NOËL DES KARDASHIANS EST EXTRAVAGANTE ET PLEINE DE CÉLÉBRITÉS

True, 4 ans, portait une robe Jebran rouge assortie avec un sac à main du Père Noël orné de bijoux et des baskets montantes. Son petit frère a été vu dans une combinaison noire alors que Khloe le tenait contre lui.

La soirée annuelle du réveillon de Noël des Kardashian a eu lieu cette année chez Kourtney Kardashian Barker. La célèbre famille a afflué sur les réseaux sociaux au cours du week-end pour partager les moments forts de l’événement.

Kardashian n’a pas révélé le nom de son fils. Elle a partagé dans un épisode des “Kardashians” que le nom de son fils commencerait par la lettre “T”.

“Je veux dire, ce sont vraiment les seuls noms que j’ai regardés”, a déclaré Khloé à sa mère, Kris Jenner, dans un épisode diffusé en septembre.

Khloé a accueilli son premier-né avec le joueur de la NBA Thompson en avril 2018. Il est déjà père de trois enfants, qu’il partage avec trois femmes différentes.

Thompson a également récemment accueilli un fils, Theo, avec la maven du fitness Maralee Nichols alors qu’il était en couple avec la star de “Keeping up with the Kardashians”. Cela a conduit à leur séparation.