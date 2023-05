Khloe Kardashian partage de nouvelles photos de son petit garçon en se moquant de Kim – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Frank Micelotta/PictureGroup pour Hulu/Shutterstock

Khloe kardashian a servi du culot sérieux cette semaine ! L’homme de 38 ans Les Kardashian La star est allée sur Instagram le 19 mai pour partager une jolie nouvelle photo d’elle tenant son fils, mais n’a pas manqué l’occasion de se moquer de sa sœur aînée, Kim Kardashian, 42. Sur la photo, qui la montrait debout devant des armoires tenant son fils de 9 mois dans son bras gauche, Khloé a enfilé un tee-shirt pour bébé avec une photo du visage de Kim dessus. Imprimée sous la photo peu flatteuse de Kim se trouvait la phrase «Get Your F ****** Ass Up and Work», la tristement célèbre réplique de Kim tirée de son interview controversée de 2022 avec Variété.

Malgré la rage provoquée par le message de Kim, Khloé a semblé soutenir les mots. « Dans ma meilleure voix de Kim K! » elle a légendé le message. Le message de la fondatrice de Good American comprenait deux photos d’elle tenant son petit garçon, qui a été détourné de l’appareil photo et dont le nom n’a pas encore été annoncé au public. Khloé avait l’air super mignonne dans un bas de cloche en détresse, tandis que son fils portait un short beige et un t-shirt gris.

Le fils de Khloé est né en août 2022, environ neuf mois après l’annonce de son ex Tristan ThompsonLa bataille de paternité de a éclaté. En décembre 2021, Tristan a de nouveau été démasqué pour avoir trompé Khloé, et en janvier 2022, il a été confirmé qu’il avait engendré un enfant avec Maralee Nichols. Tristan partage également une fille de 4 ans, Vraiavec Khloé et un fils de 6 ans, Princeavec son ex-petite amie, mannequin Jordan Craig. Le deuxième scandale d’infidélité a apparemment rompu le couple pour de bon, mais ils sont restés proches en tant que coparents.

En fait, Khloé a envoyé des rumeurs de réconciliation lorsqu’elle a publié un doux hommage à Tristan à l’occasion de son 32e anniversaire sur Instagram en mars. « Joyeux anniversaire @realtristan13

Tu es vraiment le meilleur père, frère et oncle. Votre amour, votre attention, vos danses idiotes, vos câlins, vos trajets en covoiturage, vos rituels à l’heure du coucher, la façon dont vous vous présentez pour eux », a écrit Khloé à côté d’un diaporama qui montrait Tristan passant du temps avec plusieurs de ses enfants. « Tout ce qui précède signifie plus que vous ne le saurez jamais pour votre famille de petits. Mon souhait d’anniversaire pour vous est que vous continuiez à aspirer au changement, à la guérison et à la transformation. Soyez fort, soyez gentil, soyez patient, soyez libre. Continuez à rendre votre âme et votre maman fières.

Comme mentionné ci-dessus, la chemise de Kim de Khloé n’est pas la première fois qu’elle sert du culot cette semaine. Le lundi 15 mai, la mère de deux enfants a profité de son histoire Instagram pour partager une leçon sur la façon de lui dire, ainsi qu’à sa sœur aînée, Kourtney Kardashian, 44 ans, à part. Elle a fait preuve de beaucoup de sarcasme en plaisantant sur le fait qu’elle et Kourtney se ressemblent tellement – ​​parce qu’en réalité, ce n’est pas le cas. Cependant, elle a donné aux gens le bénéfice du doute parce que leurs personnalités se ressemblent tellement. « Elle est assez fabuleuse, magnifique, hystérique… Alors je comprends comment les gens nous mélangent », a-t-elle plaisanté. Merci pour les rires KoKo!

