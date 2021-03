Le samedi 13 mars, le joueur de 36 ans L’incroyable famille Kardashian star a partagé des photos de famille rares de Tristan Thompson Fête du 30e anniversaire, se montrant avec lui et leur fille Vrai Thompson , 2. Khloe portait une mini-robe asymétrique argentée sans manches et des sandales à talons aiguilles assorties. Tristan portait un costume gris clair sans cravate et des baskets blanches et True portait une robe blanche sans manches avec des bottes à lacets noires. Alors que Khloe publie souvent des photos de leur petit, c’est la première fois qu’elle partage des images de son petit ami depuis des mois.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy