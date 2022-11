Khloe Kardashian partage de nouvelles photos adorables de sa fille True, 4 ans, mais les fans sont déconcertés par des détails bizarres en arrière-plan

KHLOE Kardashian a partagé une série de jolies photos de sa fille True, laissant les fans déconcertés par un étrange détail en arrière-plan.

Les fans ont afflué vers les commentaires pour peser.

Instagram/Khloé Kardashian

Khloe Kardashian a partagé de doux clichés de sa fille True qui a laissé les fans bourdonner à propos d’un détail étrange[/caption] Instagram

La star de télé-réalité semblait avoir des oreillers d’elle-même sur un canapé derrière sa fille[/caption]

Lundi, Khloe, 38 ans, s’est rendue sur son Instagram pour partager plusieurs photos de sa fille.

Sur la première photo, True, 4 ans, pose dans un T-shirt Spice Girls et un short noir.

Elle a souri à la caméra et s’est légèrement penchée sur une table derrière elle.

Une deuxième photo la montrait en train de prendre une pose et attirait davantage l’attention sur le détail étrange – une version en peluche presque grandeur nature du fondateur de Good American et un autre oreiller de sa tête.

Un commentateur a écrit: “Ce sont les oreillers emblématiques dans le dos pour moi.”

D’autres se sont concentrés sur True, écrivant: «Regardez comme elle est jolie et heureuse. Tu vas bien, maman.

Un autre a commenté: “Omg, je ne peux pas gérer la gentillesse de True.”

Khloe a montré ses enfants – y compris son fils nouveau-né – ces derniers temps.





BÉBÉ GARÇON

Alors qu’elle célébrait Thanksgiving avec sa famille, la star des Kardashian a partagé une photo de son petit garçon.

Momager Kris Jenner a organisé un dîner extravagant dans son manoir de 12 millions de dollars avec une grande table à manger, une table de pâturage et un bar à beignets.

En plus de remplir sa maison d’un éventail de fleurs et de bougies, la star de 67 ans a également fait créer des portraits personnels pour chaque invité et les a accrochés sur un mur derrière la table à manger.

Divers membres de la famille ont montré les photos encadrées sur Instagram, dont Kylie Jenner et la fille de Kim Kardashian, North West – qui l’a filmée pour TikTok.

Les fans ont été immédiatement intéressés et une personne en particulier a décidé de partager des images en gros plan sur une page populaire de Kardashian Reddit.

Ils l’ont sous-titré : “meilleure vue de certains des portraits” et ont inclus une photo du portrait de Khloé.

Sur la photo, la star a l’air royale dans une robe argentée à épaules dénudées et arbore une coiffure victorienne traditionnelle.

La star de la télé-réalité arbore ses ongles extra longs alors qu’elle berce son fils, qui est vêtu d’un babygro blanc.

Le petit garçon de Khloe, né par mère porteuse en juillet, n’a pas encore été nommé publiquement et elle semble déterminée à ne pas encore révéler son visage correctement.

Les fans ont commenté le portrait sur le fil Reddit comme une personne l’a affirmé: «La dissimulation des visages du bébé de Kylie et Khloe montre à quel point tout ce qu’ils font est pour le poids. Ils ne peuvent même pas documenter leurs propres bébés en privé… triste vraiment.

Quelqu’un d’autre a réfléchi : « Je me demande si les portraits ont été faits si longtemps à l’avance et c’est pourquoi les deux nouveaux bébés n’ont pas le leur ? Je sais que Khloe et Kylie ne montrent pas de photos des bébés, mais ils auraient pu faire des portraits d’eux et ne pas les partager avec le public comme ils l’ont été.

Une troisième personne a admis: “Les bébés retournés m’envoient omg”, et une quatrième a ajouté: “Honnêtement, ces peintures sont tellement bizarres.”

FAMILLE ANIMAL DE COMPAGNIE

En plus de montrer ses vrais enfants, Khloe a montré ses bébés en fourrure.

Au début de ce mois, Khloe a filmé True tenant son chat Grey Kitty arborant une pièce de la gamme Skims de Kim.

Dans le clip, on voit True arborant ses cheveux dans un joli style bouclé, portant un débardeur noir et un pantalon gris tout en tenant son chat.

Le chat – Grey Kitty – porte ce qui ressemble presque à un gilet pull, apparemment conçu par Skims, la gamme de mode de Kim.

True se promène en tenant le chat, qui n’a pas l’air entièrement ravi de l’ensemble.

Khloe a légendé le message : « Lol, je ne sais pas encore si Grey Kitty aime les vêtements. Mais c’est tellement confortable et adorable.

Instagram/Khloé Kardashian

Les fans ont été déconcertés, mais certains ont été impressionnés[/caption] Reddit

Khloe a montré ses enfants – y compris son bébé – plus récemment[/caption] Instagram/ Khloé Kardashian

La star a également montré son chat, Grey Kitty[/caption]