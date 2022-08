Khloé Kardashian parle de son fils avec Tristan Thompson pour la première fois

Khloé Kardashian nous donne enfin un aperçu de sa vie de mère de deux enfants après avoir accueilli un fils par mère porteuse au début du mois.

Dans une nouvelle interview avec ELLE, qui a été publié mardi, la fondatrice de Good American a donné aux fans un premier aperçu de sa vie depuis qu’elle a accueilli un petit garçon il y a quelques semaines. La nouvelle a éclaté en juillet que Khloé et son ex Tristan Thompson attendaient leur deuxième enfant ensemble, cette fois via une mère porteuse, bien que cette interview marque la première fois que Kardashian a publiquement reconnu son paquet de joie.

“Je sais que c’est cliché, mais j’aime tout, même les parties les plus difficiles”, a-t-elle déclaré. ELLE d’être mère de deux enfants. “JE [my kids] me défier en tant que personne, et être capable de transformer de petites personnes en personnes vraiment incroyables est un honneur et un cadeau.

Elle a poursuivi: «Nous devons prendre ces rôles au sérieux, en particulier de nos jours, avec le degré d’accessibilité des enfants et les informations auxquelles ils sont exposés si jeunes. C’est super effrayant, mais je prends mon travail très au sérieux. Je l’aime tellement.”

Kardashian et Thompson – qui partagent également True Thompson, 4 ans – ont conçu leur fils par mère porteuse en novembre 2021, juste un mois avant que la star de télé-réalité ne découvre que l’athlète l’a trompée avec Maralee Nichols et a engendré un fils nommé Theo.

La star de télé-réalité n’a pas publié de photos de son fils, ni annoncé de nom, mais cela semble être la chose parfaite à annoncer dans la saison deux de Les Kardashianqui sortira le mois prochain.

Découvrez l’intégralité de l’interview de Khloé avec ELLE ici.