Khloe Kardashian ombre la robe de mariée Dolce & Gabbana de sa sœur Kourtney, puis claque son style dans une nouvelle interview cinglante

KOURTNEY Kardashian a appris que la vérité peut faire mal.

La star de Kardashians était du côté de la réception d’une ombre sérieuse gracieuseté de sa sœur, Khloe.

Kourtney Kardashian a grillé sa sœur Khloe dans un détecteur de mensonges[/caption]

Kourtney voulait savoir la vérité sur sa robe de mariée[/caption]

C’est arrivé quand les deux se sont assis pour un test de détecteur de mensonges, avec Vanity Fair.

Kourtney, 43 ans, a eu la possibilité de demander à Khloe, 38 ans, tout ce qu’elle voulait, alors qu’un polygraphe expert analysait ses réponses.

Et la sœur aînée de Kardashian l’a prise à partie presque immédiatement avec une question spécifique sur son récent mariage avec le rockeur de Blink-182, Travis Barker.

« Avez-vous passé un bon moment à mon mariage à Portofino ? a demandé Kourtney.

“Je l’ai fait”, a répondu Khloé.

Alors que cette vérité était facile, Kourtney a continué à déterrer la terre.

“Avez-vous aimé ma robe de mariée?” elle a demandé.

“C’était bien”, a répondu Khloé, un sourire se répandant sur son visage.





Mais cette réponse a été jugée “non concluante”, car l’une des aiguilles de l’appareil a définitivement bougé.

Khloe a essayé de s’expliquer : « Je veux dire, c’était beau, c’est sûr. J’aurais juste adoré te voir dedans à l’after-party et puis quelque chose [else] préalable.”

La question suivante concernait le sens du style de Khloe, qui a évolué depuis sa relation avec Travis pour inclure des t-shirts surdimensionnés et des looks d’inspiration rock.

Après que Khloe ait avoué qu’elle croyait que Kourtney avait changé son sens du style, la jeune mariée a demandé: “Est-ce que tu aimes mieux mon style maintenant?”

Khloe a été forcée d’être honnête.

“Non? Je ne pense pas… Je ne sais pas, ce n’est ni mauvais ni bon », a-t-elle répondu.

“Ce n’est pas une vraie réponse,” répliqua Kourtney.

Khloé a révélé: “J’aimais votre style avant et j’aime votre style maintenant, mais je pense que c’est une phase et vous retournerez là où est votre cœur.”

LE STYLE DE KOURTNEY

Kourtney n’avait pas besoin d’un détecteur de mensonges pour admettre qu’elle avait changé de style pour correspondre à Travis.

La star de télé-réalité, mariée au batteur depuis mai, a été critiquée par les fans pour sa phase de mode actuelle.

Dans un épisode récent de The Kardashians, Kourtney et Travis ont assisté à un essayage pour leurs tenues du Met Gala.

Le couple a assisté à la soirée étoilée quelques semaines seulement avant leur mariage à Portofino et avait décidé de porter des looks assortis en noir et blanc sur le tapis rouge.

Travis portait une veste de smoking parfaitement ajustée avec une jupe, tandis que Kourtney portait un look déconstruit avec une chemise et une veste raccourcies.

Dans un confessionnal, Kourtney a expliqué la logique derrière leurs styles assortis.

“Nos apparences fonctionnent ensemble, c’est ce que nous ressentons à cette étape de notre vie”, a-t-elle déclaré.

JEU DE MATCHS

Mais le Met Gala n’était pas la seule occasion où la paire a porté des tenues assorties.

Sur le tapis rouge des Grammys en avril, Kourtney portait une combinaison noire à décolleté en V tandis que Travis reflétait son style dans un pantalon de costume noir et un gilet sur mesure.

Pour des sorties plus décontractées, ils ont souvent été vus dans des combinaisons squelette identiques et des vestes en cuir assorties.

Le noir est la couleur de prédilection des deux stars ces jours-ci, tandis que Kourtney a repris l’habitude de Travis de porter des t-shirts à bande graphique pour les courses quotidiennes.

DIVA DIFFÉRENTE

Cependant, Kourtney ne s’habillait pas du tout de cette façon.

Avant de rencontrer Travis, elle entretenait une relation à long terme avec Scott Disick et, pendant la majeure partie de sa vie d’adulte, a opté pour des tenues colorées et preppy.

Les fans de Kardashian en ligne ont partagé leurs opinions sur le nouveau look de Kourtney alors qu’elle embrasse sa vie de Mme Barker.

“C’est super qu’elle soit heureuse, mais c’est tellement bizarre qu’elle ait complètement changé de look”, écrivait-on précédemment sur les réseaux sociaux.

Un autre a demandé : « Pourquoi a-t-elle soudainement changé de style ? C’est étrange. Est-ce qu’elle décide ce qu’elle porte maintenant ?

“L’amour vous fera changer toute votre identité”, a suggéré un troisième.

Khloe a approuvé la robe de mariée de Kourtney[/caption]

Kourtney a abandonné sa garde-robe colorée et a adopté le look plus sombre de Travis Barker[/caption]

Elle a également avoué avoir changé de style pour correspondre à son nouveau mari[/caption]