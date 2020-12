Cela lui a apporté à la fois la gloire et la fortune.

Mais Khloe Kardashian a avoué qu’elle avait un regret à propos de son passage à L’incroyable famille Kardashian – son traitement de sa mère, Kris Jenner

Le joueur de 36 ans s’est prononcé avant la fin du spectacle après 20 saisons gigantesques au début de 2021.

Et la mère d’un enfant a admis qu’elle trouvait vraiment difficile de revoir les vieux épisodes à cause de la façon dont elle parlerait à Kris quand elle était plus jeune.









Khloe a été interrogée par un fan sur Twitter qui lui a demandé si elle avait déjà regardé d’anciens épisodes de la série.

Dans un rare moment honnête, Khloe a divulgué des informations sur ce qu’elle avait appris du tournage dans sa réponse franche.

Elle a écrit: « Parfois, je regarde bien sûr. Nos vieilles voix me font craquer à chaque fois! Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé avec ces voix. [sic] »

Mais Khloe a continué en admettant que certains de ses moments les plus venimeux envers Kris étaient la source de son plus profond regret.

Elle a ajouté: « La seule chose dont je ne suis pas fière, c’est de savoir comment j’ai utilisé 2 talk 2my maman. »









La star de télé-réalité a expliqué que les moments explosifs étaient le résultat du fait qu’elle était dans la vingtaine et qu’elle traitait encore des «problèmes» de son adolescence lorsque l’émission a commencé.

« De toute évidence, nous avons eu des problèmes d’adolescents sur lesquels nous avons dû travailler », a poursuivi Khloe. « À la caméra, il est difficile de parcourir ces choses publiquement. [sic] »

Les fans de longue date de la famille se souviendront que Khloe était réputée rebelle à l’adolescence.

Elle a notamment subi un traumatisme crânien dans un accident de voiture d’horreur à l’âge de 17 ans, puis a quitté Kris pour vivre avec son père, avant de «dérailler» après sa mort tragique en 2003.

Malgré leur passé troublé, Khloe et Kris ne pouvaient pas être plus proches maintenant, ayant mis toute la toxicité derrière eux.







(Image: Instagram)



Khloe a même récemment décrit sa mère comme sa «plus grande source d’inspiration» alors qu’elle jaillissait de la maman pour son anniversaire cette année.

La révélation de regret de Khloe survient après que Khloe a récemment surpris la candidate de Strictly Come Dancing et la star d’EastEnders Maisie Smith lorsqu’elle a pris le profil de l’actrice pour la complimenter sur ses jambes.

Khloe a commenté: « Vous avez les plus belles jambes !!!!! Envie digne !!!

«Je ne peux pas construire mes jambes pour la vie de moi!

« Alors je bave sur le tien … tu es magnifique !!!!!! »

Une Maisie ravie a répondu: « Merci poulet x. »