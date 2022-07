Khloe Kardashian montre une silhouette mince dans un minuscule bikini rose tout en trompant les fêtes de bébé papa Tristan Thompson en Grèce

KHLOE Kardashian a affiché sa silhouette mince tout en enfilant un bikini string dans une nouvelle photo de plage.

La réalité a partagé les clichés sexy sur Instagram.

Instagram/Khloé Kardashian

Khloe Kardashian a partagé des clichés sexy sur Instagram d’elle portant un petit bikini rose[/caption]

Instagram/Khloé Kardashian

Elle a modelé les maillots de bain pour promouvoir sa marque Good American[/caption]

Khloe a posté des photos d’elle portant le maillot de bain deux pièces sensuel et le sarong rose assorti tout en nageant jusqu’à la taille dans l’océan.

Les photos ont capturé le modèle sous différents angles, montrant ses abdominaux toniques et son petit cadre.

Elle portait ses cheveux blonds courts, associant le look avec des lunettes de soleil et un chapeau à larges bords.

Dans la légende, elle a tagué sa marque de vêtements, Good American – la créatrice de maillots de bain.

Les photos sont arrivées quelques jours après que son bébé papa, Tristan Thompson, 31 ans, a été aperçu main dans la main avec une femme mystérieuse alors qu’il faisait la fête en Grèce.

La star de la NBA est le père de la fille de 4 ans de Khloe, True.

Quelques heures plus tôt, la nouvelle a éclaté que l’ancien couple attendait leur deuxième enfant ensemble, un petit garçon, via une mère porteuse.

Internet est entré dans une frénésie après que les photos remplies de PDA de l’escapade de Tristan aient émergé; cependant, Khloe ne semblait pas déconcertée par les actions de son ex.





brise le silence

Khloe a aimé une publication sur le compte de fan Instagram Kardashian Social qui a critiqué les gens pour avoir « paniqué » à propos de Tristan vu avec une autre fille.

Il se lit comme suit : « À tous ceux qui paniquent à propos de cette vidéo de Tristan en Grèce avec une autre fille.

“Khloe et Tristan sont tous les deux célibataires et selon la déclaration du représentant de Khloe, ils ne se sont pas parlé depuis décembre à part la coparentalité.

“Donc je ne sais pas pourquoi ce serait fou pour Tristan d’être avec une autre fille tant qu’il est un bon père pour son bébé, ce que nous ne savons pas quand la mère porteuse de Khloe doit arriver.”

Un représentant de la star de The Kardashians a confirmé leur deuxième nouvelle concernant leur bébé, déclarant : « Nous pouvons confirmer que True aura un frère ou une sœur qui a été conçu en novembre.

“Khloé est incroyablement reconnaissante à l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction.”

Le E! Le représentant de la star a conclu: “Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloé puisse se concentrer sur sa famille.”

Un initié a révélé à PageSix : “Khloé a toujours voulu un petit frère pour True et a décidé d’aller de l’avant avec le bébé avec le soutien de sa famille.”

PAS DE RETOUR ENSEMBLE

La source a ajouté que bien que les deux attendent un bébé, Khloe et Tristan ne sont pas de retour ensemble.

Le couple s’est officiellement séparé en décembre après que Tristan a confirmé qu’il avait engendré un enfant avec l’entraîneur de fitness Maralee Nichols, 31 ans, après une liaison de plusieurs mois.

Maralee a donné naissance à leur fils, Theo, le même mois, bien qu’elle ait affirmé que Tristan n’avait fait aucune tentative pour le voir.

Khloe et Tristan auraient appris que leur mère porteuse était enceinte de leur enfant peu de temps avant que la nouvelle de l’enfant amoureux de l’athlète ne fasse surface.

En plus de sa fille True, avec Khloe, et de son fils Theo, avec Maralee, Tristan est aussi papa d’un fils, Prince, six ans, avec son ex Jordan Craig.

Getty

Les photos sont venues après que son bébé papa, Tristan Thompson, a été aperçu en train de faire la fête en Grèce avec une femme mystérieuse[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Khloe et Tristan sont les parents de leur fille de 4 ans, True[/caption]

Getty

La nouvelle a récemment annoncé que l’ancien couple attendait leur deuxième enfant via une mère porteuse[/caption]