Khloe Kardashian montre une cuisine en désordre alors que sa fille True, 4 ans, et sa nièce Dream, 5 ans, préparent des biscuits Mickey Mouse sur de nouvelles photos

KHLOE Kardashian a offert un aperçu de sa cuisine tout en décorant des biscuits Mickey Mouse avec sa fille True et sa nièce Dream.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian s’est récemment confiée sur la naissance de son deuxième enfant.

Instagram / Khloé Kardashian

Khloe a organisé une fête de décoration de biscuits pour sa fille True et sa nièce Dream[/caption]

Instagram / Khloé Kardashian

Les filles décorées de glaçage coloré et de délicieux bonbons[/caption]

Instagram

Khloe n’a pas encore présenté son fils aux réseaux sociaux[/caption]

Mais Khloe, 38 ans, a continué à se concentrer sur sa fille True, quatre ans, sur les réseaux sociaux, partageant des photos intimes d’une fête de décoration de biscuits mardi avec sa nièce Dream, cinq ans.

La star de télé-réalité a pris une photo de sa cuisine en désordre d’en haut alors que les petites filles travaillaient dur pour décorer les bonbons en forme de Mickey Mouse avec du glaçage et des pépites.

Elle a zoomé pour un gros plan de la fille de son frère Rob Kardashian alors que la petite fille faisait un dessin blanc, rouge et noir sur la surface d’un cookie.

Khloe a également obtenu une photo plus proche de True et a ajouté du glaçage au chocolat et des pépites roses à sa propre friandise.

En savoir plus sur Khloé Kardashian “J’AI TOUT MANGE” Khloe Kardashian plaisante en disant qu’elle est “tellement grasse” au milieu d’un problème de perte de poids

Les deux filles souriaient vivement sur une autre photo alors qu’elles tenaient de grandes cuillères couvertes de glaçage coloré.

La personnalité de la télévision a partagé un regard sur le produit final, une assiette remplie de biscuits recouverts de glaçage, de pépites, de lettres comestibles, de bonbons et même d’yeux écarquillés.

Bien que Khloe ait annoncé la naissance de son fils dans un récent épisode de The Kardashians sur Hulu, elle ne l’a pas encore présenté via les réseaux sociaux.

Au lieu de cela, la fondatrice de Good American s’est concentrée sur sa fille True et ses jalons.





PREMIER JOUR D’ÉCOLE

La semaine dernière, la mère de deux enfants a célébré le premier jour d’école maternelle de son premier-né avec de somptueuses décorations dans son manoir de Calabasas.

Mais les fans n’ont pas été impressionnés car ils ont critiqué Khloe pour sa décision exagérée et non soucieuse de l’environnement.

La blonde a republié une vidéo d’une entreprise qui fabrique des ballons et d’autres décors photo et plus encore.

Le clip montrait un mur de ce qui semblait être des crayons de couleur avec des ballons qui en sortaient.

Les mots “Premier jour d’école étaient écrits dans des ballons à lettres et il y avait des crayons et d’autres décorations qui comportaient des phrases comme” pré-K “.

Le fondateur de Good American a ajouté la légende : « Je ne suis toujours pas d’accord avec le fait que True soit à l’école. Les ballons ont facilité les choses.

Sur l’Instagram des décorateurs, les fans ont partagé leurs réactions face à la déco.

Beaucoup ont dit à quel point c’était “beau” et “mignon”.

JEU DU VENTILATEUR

Certains, cependant, semblaient contester les décorations.

“Je suis sûr que la quantité ridicule de ballons qu’ils utilisent constamment ne peut pas être bonne pour l’environnement. Mais bon, Instagram a l’air bien », a écrit un critique.

La marque qui a conçu la toile de fond est intervenue, assurant aux fans qu’elle était plus consciente de la Terre qu’elle n’y paraissait.

“Ils sont utilisés à bon escient, une fois éclatés, nous les utilisons comme rembourrage pour les lits de chien, mais ces ballons sont également biodégradables”, ont-ils affirmé.

BÉBÉ GARÇON

Des mois après que les fans ont appris que Khloe avait un deuxième bébé avec son ex infidèle, elle a partagé le premier aperçu de son fils.

La semaine dernière sur The Kardashians, la magnat de la mode a évoqué sa décision d’accueillir un autre enfant avec Tristan Thompson,

Elle a révélé qu’ils avaient opté pour un transfert d’embryon avec une mère porteuse quelques jours avant que la nouvelle de sa tromperie avec Maralee Nichols ne soit rendue publique.

En savoir plus sur le soleil américain FIN D’UNE ÉPOQUE? La Nasa “devrait laisser les fusées à Elon Musk” après l’échec d’Artemis, explique un expert

Dans un confessionnal, Khloe est devenue émue en disant: “Il y a quelque chose dont je dois parler. Ce jour-là, quand vous tourniez avec Kim à propos de Tristan et que vous avez découvert que Tristan allait avoir un bébé avec quelqu’un d’autre, il y avait juste quelque chose dont je n’étais pas prêt à parler.

La mère de deux enfants a poursuivi en disant: “Je ne veux même pas pleurer mais Tristan et moi – je ne sais même pas si je veux dire Tristan et moi – j’ai un autre bébé”, a déclaré Khloe en larmes. .”

Instagram

Khloe a fait face à un contrecoup pour son décor de premier jour d’école[/caption]

Hulu

Elle a récemment donné aux fans le premier aperçu de son fils nouveau-né[/caption]