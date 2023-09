Khloe Kardashian montre un corps tonique tout en faisant une séance d’entraînement matinale – Hollywood Life

Crédit d’image : Frank Micelotta/PictureGroup pour la 20e édition de la télévision/Shutterstock

Khloe kardashian, 39 ans, a profité de son histoire Instagram pour partager de nouvelles vidéos d’elle s’entraînant tôt le matin, lundi. Elle portait une combinaison noire sans manches Fabletics et des baskets blanches alors qu’elle avait ses longs cheveux blonds détachés, en une seule pince. Elle avait également un sac banane noir autour de la taille et parlait de sa tenue et du calme qui régnait dans sa maison alors qu’elle se tenait dans sa salle de sport privée avec beaucoup d’équipement.

«J’ai oublié de poster ceci plus tôt. Il était 6h30 du matin donc je ne pense pas être encore réveillée », a-t-elle écrit en légende. Elle a également inclus un lien vers où ses fans pouvaient acheter la même combinaison qu’elle portait.

Les dernières vidéos d’entraînement de Khloe surviennent après qu’elle ait fait la une des journaux pour avoir porté un collier portant les noms de ses enfants, Vrai5, et Tatum1, ainsi que le nom de sa nièce Rêve6 ans, dont les parents sont son frère Rob Kardashian et Blac Chyna. Elle a montré le bijou dans une vidéo faisant la promotion de sa ligne avec Fabletics et cela a attiré beaucoup d’attention, puisqu’elle a admis qu’elle se sentait comme un « troisième parent » pour Dream, dans un épisode de Les Kardashian.

Après que ses paroles aient suscité des critiques de la part des utilisateurs des médias sociaux qui l’accusaient d’avoir ombragé la parentalité de Chyna avec son commentaire, Khloe a répondu. « J’aime TOUS mes neveux et nièces plus que je ne peux l’exprimer », a-t-elle déclaré. « Dream et moi sommes particulièrement proches. Mon frère et moi sommes extrêmement proches. Je suis tout le temps avec Dream parce que je suis tout le temps avec mon frère.

« Je considère tous mes neveux et nièces comme mes bébés », a-t-elle poursuivi avant d’ajouter : « Angela fait de son mieux en tant que parent et dans la vie », faisant référence au vrai prénom de Chyna. Chyna a également récemment confirmé que tout allait bien entre eux. « Tout va bien des deux côtés, nous sommes tous une famille en fin de compte », a-t-elle déclaré. TMZ.