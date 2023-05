Khloe Kardashian montre son garde-manger organisé dans une nouvelle vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Khloe kardashian, 38 ans, a donné aux fans un aperçu de son garde-manger incroyablement organisé, dans une nouvelle vidéo TikTok. L’espace immense était plein de toutes sortes de friandises, y compris diverses collations, produits de boulangerie, assaisonnements, etc., et ils semblaient tous être assemblés par couleur. Elle a parcouru chaque étagère, y compris certaines qui avaient des plats comme des bols dessus, comme chanson thème de la série à succès HBO, Successionlu sur le clip.

@Khloe kardashian Star of the Show : mon garde-manger ou mon minou gris ? Tu me diras 😉 ♬ Succession (thème du titre principal) – Nicholas Britell

Un chaton gris a également été vu errant dans les étagères, dans la vidéo mémorable. Khloe s’est assurée de lui crier dessus lorsqu’elle a posé une question à ses fans dans la légende du message. « Star of the Show : mon garde-manger ou mon minou gris ? Tu me dis », lit-il avec un emoji clignotant.

Il n’a pas fallu longtemps à ses fans pour lui répondre dans la section des commentaires. « Ce chat a l’air cher », a écrit un fan avec effronterie, tandis qu’un autre a écrit, « Grey Kitty a un petit sourire à la fin. » Un troisième a partagé : « Je veux être comme toi quand je serai grand » et un quatrième a ajouté : « C’est mon rêve. #buts. »

Avant que Khloe ne montre son garde-manger dans sa nouvelle vidéo, elle a fait la une des journaux pour avoir applaudi les gens qui l’ont prise pour sa sœur aînée Kourtney Kardashian. « Hé donc pour ceux qui ne peuvent pas me distinguer de Kourtney Kardashian et moi, c’est pour vous », a-t-elle commencé, dans une vidéo en story Instagram. « Je comprends tout à fait à quel point nous ressemblons à des jumeaux identiques, donc cela peut être difficile pour certains, mais j’espère que cette présentation aidera. Surtout pour les gens qui criaient « Kourtney, Kourtney » alors que je passais… Celui-ci vous a.

Elle a ensuite montré diverses photos montrant la différence entre elle et Kourtney, y compris leur taille. « Ce qui pourrait aider, c’est que Kourtney est assez petite… J’ai environ 5 ans [ft.] dix [in.] in », a-t-elle écrit dans une diapositive. « C’est une grande différence de taille, donc si nous nous tenons côte à côte, même si notre beauté semble être identique l’une à l’autre, la taille est un cadeau mort. »

