Khloe Kardashian montre ses nouveaux cheveux plus foncés sur une photo d’Halloween avec sa fille True, 4 ans

KHLOE Kardashian a montré ses nouveaux cheveux plus foncés sur une jolie photo avec sa fille, True, tout en célébrant les vacances effrayantes.

La fondatrice de Good American a souri en posant aux côtés de son tout-petit, dont le visage a été peint pour ressembler à un chat.

Khloe Kardashian a fait ses débuts avec un nouveau look dans de jolies photos avec sa fille, True[/caption]

Elle a apparemment abandonné ses cheveux blonds pour un style plus sombre[/caption]

Khloe, 38 ans, a fait ses débuts avec sa nouvelle coiffure sur une photo partagée sur son histoire Instagram.

La star de Hulu, auparavant blonde, et sa fille unique ont posé côte à côte sur ce qui semblait être une structure de type aire de jeux.

True, quatre, avait le visage peint avec un dessin de chat coloré.

Les nouveaux cheveux de Khloe étaient séparés au milieu et lissés en queue de cheval.

Sur la photo, True portait un pyjama fantôme festif tandis que Khloe semblait bercer une pièce squelette.

La star de télé-réalité a partagé plus de messages de la célébration apparente, qui montraient True en train de préparer quelque chose avec une concoction de colorant, de crème à raser et d’autres ingrédients.

À la fin, le mélange s’est transformé en une sorte de boue.

D’autres enfants semblaient être présents, bien qu’il ne soit pas tout à fait clair qui ils étaient ou qui a organisé la célébration.





L’apparence de Khloe a été un sujet brûlant ces derniers temps, beaucoup notant sa récente perte de poids.

FANATIQUE DU FITNESS

Elle a récemment choqué les fans en partageant une photo d’elle-même dans la salle de sport avec une maigreur alarmante.

La star a partagé la photo pour montrer l’équipement qu’elle utilisait, mais les fans ont eu du mal à se concentrer sur autre chose que sa silhouette mince.

Sur la photo, Khloe a regardé par-dessus son épaule avec ses fesses et sa petite taille bien exposées.

Les fans ont afflué vers les commentaires pour peser sur son apparence.

Un utilisateur a écrit: “D’accord, Khloe body Kardashian!”

Un autre a commenté: “J’ai l’air bien Khloe.”

Cependant, d’autres ont exprimé de vives inquiétudes pour Khloe au milieu d’une perte de poids importante.

Récemment, Khloe est apparue sur une photo aux côtés de sa sœur Kim.

Les fans n’ont pas tardé à souligner à quel point les deux femmes avaient l’air minuscules, craignant qu’elles n’aillent trop loin dans leur perte de poids collective.

La photo, sous-titrée avec juste un emoji au cœur blanc, montrait le magnat du SKKN, 42 ans, vêtu d’une robe transparente avec un soutien-gorge noir et un bas en dessous.

Ses cheveux blonds pendaient librement autour de ses épaules en vagues subtiles.

Khloe, quant à elle, portait une petite robe rose de style corset.

Ses cheveux étaient coiffés en chignon avec une seule pièce qui pendait en une boucle qui serrait son menton.

Kim et Khloe semblaient plus minces que jamais en un clin d’œil.

MINCE ET GARNITURE

Récemment, Keeping Up With the Kardashians a partagé une vidéo sur Instagram qui soulignait sa perte de poids.

Elle a posé dans une petite robe nude dans le clip, qui faisait la promotion de sa gamme Good American.

Les fans ont remarqué ses hanches saillantes à travers le tissu fin de la robe.

Dans la vidéo sur la page Instagram de Good American, Khloe a sollicité des soumissions pour des modèles potentiels pour devenir le prochain visage de sa marque.

La légende de la vidéo disait : « C’EST DE RETOUR. Nous recherchons de nouveaux visages pour rejoindre notre GOOD SQUAD en 2023. Nous recherchons la confiance dans toutes les tailles, toutes les formes et tous les antécédents.

Khloe a partagé des images d’elle faisant la fête avec sa fille pour Halloween[/caption]

Khloe montre de plus en plus sa silhouette mince ces derniers temps[/caption]

Certains fans ont exprimé leur inquiétude pour elle au milieu de sa perte de poids[/caption]