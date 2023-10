Khloe Kardashian montre ses fesses dans des leggings moulants alors qu’elle modélise sa nouvelle gamme de gym

KHLOE Kardashian prend une longueur d’avance après avoir été critiquée pour être restée fidèle à son ex-partenaire infidèle Tristan Thompson.

La star de télé-réalité américaine portait un haut court blanc et des leggings de sa nouvelle gamme d’entraînement Fabletics alors qu’elle parlait de leur histoire d’amour en montagnes russes.

Khloe Kardashian était au top en modélisant sa dernière gamme de sport[/caption] Getty

Khloe a fait une pause dans la télé-réalité pour brandir sa dernière tenue de sport Fabletic[/caption]

Khloe, 39 ans, coincée par le basketteur de la NBA Tristan, qui est le père de ses enfants True, cinq et Tatum, 14 mois, lorsqu’elle a découvert pour la première fois qu’il avait été infidèle.

Mais elle l’a ensuite jeté sur le trottoir après avoir été critiquée par sa célèbre famille, dont sa sœur Kim, et par le public pour être resté à ses côtés.

Khloe a déclaré à propos du scandale de tricherie : « Ce n’est pas une chose ponctuelle et nous y sommes. J’aime l’amour et je suis un romantique désespéré, mais cela ne changera pas ce que je ressens et ce qui s’est passé.

Plus tôt cette semaine, Khloe a révélé sa réponse brutale à la tentative de son ex Tristan Thompson de la récupérer après plusieurs scandales de tricherie.

La star de Hulu a parlé aux Kardashian d’en avoir fini avec la star de la NBA après avoir engendré un enfant avec une autre femme alors que leur mère porteuse était enceinte de leur fils.

Dans un teaser pour un épisode de Les Kardashian, Khloe, 39 ans, a été montrée en train de s’asseoir avec Tristan, 32 ans.

Elle a révélé dans un confessionnal : « Tristan a déjà dit que je suis sa personne.

« Je ne dis pas que je ne le crois pas, mais j’ai entendu ça et, bien sûr, cela m’a déjà mis en colère parce que je me dis, eh bien, si je le suis, putain, alors pourquoi auriez-vous traité moi de cette façon ?

Elle a ajouté : « Et combien de fois ? Tu sais? Genre, c’est… Ce n’est pas, oh, une chose ponctuelle et nous y sommes.

L’athlète d’origine canadienne a déclaré à son ex : « Pour moi, vous savez, en entrant dans ce nouveau chapitre de ma vie, c’est toujours bon d’avoir un système de soutien solide avec des gens qui croient en vous.

« Alors j’ai dit à maman que je l’appréciais et je t’apprécie aussi. »