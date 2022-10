Khloe Kardashian montre ses bras rétrécis dans une nouvelle photo des coulisses de l’émission Hulu après sa perte de poids drastique

KHLOE Kardashian a montré ses bras rétrécis sur une photo des coulisses de la série télévisée Hulu de sa famille.

La femme de 38 ans a affiché sa silhouette mince en un clin d’œil partagé par la page Instagram officielle des Kardashians.

Khloe Kardashian a montré ses bras fins sur une photo des coulisses de son émission Hulu The Kardashians[/caption]

La star de la télé-réalité n’est pas étrangère au partage de photos sérieusement glam sur les réseaux sociaux[/caption]

Dans le cliché, on peut voir Khloé se coiffer et se maquiller avant de passer devant la caméra pour discuter de ses dernières ébats.

Comme la photo a été prise de côté, on peut voir le ventre plat et les bras fins de la maman de deux enfants grâce à sa mini robe couleur nude.

Alors qu’une femme peignait le côté des cheveux de Khloé, une autre femme s’agitait sur son visage pour s’assurer que la star de la télé-réalité avait l’air parfaite pour sa prochaine scène.

Les fans des Kardashian n’ont pas tardé à aimer et à commenter la publication.

Une personne a écrit : « Quelle transformation phénoménale ! tandis qu’un autre a dit: “elle est magnifique.”

Quelqu’un d’autre a commenté: “Wow @khloekardashian est si beau @kardashianshulu.”

Un autre fan a ajouté: “J’aime tellement Khloe et elle est magnifique”, tandis qu’un autre a simplement dit: “Magnifique.”

Cependant, de nombreuses personnes ont également exprimé leur inquiétude face à la perte de poids de Khloe ces derniers mois.





Dans sa dernière publication sur Instagram, elle portait une combinaison licou entièrement noire, avec des cuissardes en cuir noir.

La star de Hulu a posé en donnant des regards sensuels à la caméra et s’est tournée sur le côté alors qu’elle se tenait dans l’embrasure d’une porte, montrant ses seins latéraux dans la tenue.

Les cheveux blond miel de Khloe descendaient jusqu’à sa taille, alors qu’elle montrait tous les angles de son corps.

Sur une autre photo, Khloe reposait sa tête dans la main tout en s’appuyant sur la porte, montrant ses petits poignets.

SUPPORTERS CONCERNES

Ses fans ont partagé leurs craintes concernant sa perte de poids drastique dans les commentaires alors qu’une personne a déclaré : “Khloe est très mince. Mais toujours magnifique.

“Wow tu es si maigre !” a écrit un autre fan choqué.

Un autre a plaidé: “Khlo, je sais que tu as été stressé mais s’il te plaît, prends quelques calories.”

Khloé a également montré sa silhouette rétrécie lors de différents événements de la Fashion Week de Paris récemment.

Alors que Khloé a tout mis en œuvre pour ses différents ensembles, d’autres se sont concentrés sur l’apparence apparemment plus mince de la mère de deux enfants avec une écriture: “Je réfléchis peut-être trop à cela, mais elle a l’air bien trop mince en face.”

Un grand nombre d’autres personnes ont également remis en question la mâchoire ciselée de Revenge Body alun alors que les fans s’inquiétaient constamment de son cadre rétréci.

PERTE DE POIDS

Khloé a parlé de sa perte de poids lors d’une interview avec Hot Ones en juin.

La star de Keeping Up With The Kardashians s’est assise avec l’hôte Sean Evans pour le défi du poulet épicé.

La réalité a été stupéfaite dans son costume rose vif avec un pantalon brillant assorti à son apparence.

Sean a affiché une photo de son dos alors qu’elle soulevait des poids.

SE SENTIR AUTONOMISÉ

Le E! La star a révélé : “Je me suis entraîné à ciseler davantage mon corps. J’aime les muscles.

« Je n’aime pas être juste mince. C’est vraiment valorisant. »

Elle a poursuivi: «Je ressens un sentiment d’accomplissement après mes séances d’entraînement. Sachant que je travaille sur des parties de mon corps.

Khloé a décrit sa routine d’entraînement et a déclaré: «Nous poussons et tirons beaucoup. Mais à chaque fois, on commence par du cardio pendant cinq minutes.

« Soit on fera des journées full-body, soit on se concentrera sur les abdominaux supérieurs ou inférieurs. Les abdominaux sont toujours impliqués.

Elle a conclu : « Beaucoup de planches, beaucoup de pompes. Nous utilisons beaucoup de poids. Rien n’est vraiment de la callisthénie. Un peu de tout. »

La maman de deux enfants a partagé de nombreux clichés de son récent voyage à Paris pour la Fashion Week[/caption]

Les fans ont exprimé leur inquiétude face au rétrécissement du cadre de Khloe[/caption]

Khloe avec ses célèbres soeurs Kourtney et Kim Kardashian, et Kendall et Kylie Jenner[/caption]