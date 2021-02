Khloe Kardashian a fait tourner les têtes dans sa dernière photo en posant dans une mini-robe transparente lors d’une escapade de luxe.

La star de L’incroyable famille Kardashian, 36 ans, se détend actuellement aux îles Turques et Caïques avec ses sœurs Kourtney et Kim Kardashian, malgré la pandémie de coronavirus en cours.

Et Khloe a attiré l’attention en postant une photo sexy d’elle-même montrant sa silhouette devant le coucher de soleil idyllique.

Prenant sa page Instagram, la star de télé-réalité s’est agenouillée avec ses pieds enfouis dans le sable, rejetant la tête en arrière pour montrer sa silhouette tout en courbes.









« Je serai toujours cette fille obsédée par les couchers de soleil », écrivait-elle simplement sous le claquement à couper le souffle.

Ses fans ont été stupéfaits par la photo sensuelle, avec une écriture: « Continuez à nous servir !!!!! »

« Beau! » un autre adepte a partagé.

« Si jolie, » sonna un troisième.







(Image: Instagram)



Khloe est en vacances avec ses deux sœurs aînées Kourtney, 41 ans, et Kim, 40 ans, alors qu’elles se sont envolées pour l’île après avoir célébré le troisième anniversaire de leur nièce Stormi Webster le week-end dernier.

Les trois femmes semblent passer un bon moment ensemble lors de leur pause luxueuse.

Les copains proches Stassi Karanikolaou et Victoria Villarroel ont également rejoint les filles, avec Kylie Jenner et Kardashian kids North, Chicago et Penelope.

L’île magnifique est actuellement ouverte au tourisme avec des restrictions au milieu de la pandémie de coronavirus.







(Image: INSTAGRAM)



Cela vient après que Khloe a été critiquée plus tôt cette semaine pour avoir utilisé des emojis représentant une femme noire.

Elle a tweeté une chaîne d’émojis de la femme faisant un visage de paume – mais au lieu d’utiliser l’emoji qui correspondait à sa propre couleur de peau en tant que femme blanche, elle en a utilisé un représentant une femme noire.

Et elle a ensuite été frappée par un énorme contrecoup sur Twitter, de nombreux utilisateurs lui rappelant « vous êtes blanc » et lui disant d’utiliser un emoji plus approprié.







(Image: Khloe Kardashian / Instagram)



L’un d’eux a tweeté les mêmes emojis mais en utilisant une femme blanche à la place comme pour la corriger.

« [Collective black disapproval]», a publié un autre utilisateur de Twitter.

Un troisième a déclaré: « Les Blancs doivent cesser d’utiliser des émojis en peau de lumière juste à cause d’un bronzage. »

« Qui va dire à Khloe que … » a écrit un autre.

Khloe n’a pas répondu à la réaction.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.