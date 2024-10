Khloé Kardashian montre les décorations d’Halloween 2024 : photos

Khloé Kardashian s’est mise dans un esprit effrayant – et n’a épargné aucune dépense !

La star de télé-réalité et co-fondatrice de Good American, 40 ans, a emmené les fans dans les coulisses de son décor d’Halloween – y compris deux sculptures géantes d’un personnage effrayant classique que ses enfants « adorent ».

Dans une publication sur Snapchat partagée le jeudi 3 octobre, Kardashian a révélé qu’elle avait installé sa décoration saisonnière plus tôt dans la semaine, écrivant qu’elle « avait hâte de vous montrer ce que nous avons fait ! »

«Nous avons un invité spécial devant la maison…», a-t-elle laissé entendre, avant de révéler que «l’invité» n’est autre que Le cauchemar avant Noël le protagoniste Jack Skellington.

L’ajout de Skellington, a partagé la star, était une ode à ses enfants – sa fille True, 6 ans, et son fils, Tatum, 2 ans, qu’elle partage avec son ex Tristan Thompson.

« Cette année, pour ma décoration d’Halloween, je voulais faire quelque chose que les enfants adoreraient », a écrit Kardashian, avant de montrer les décorations « géantes ».

Les imposants squelettes en costume à fines rayures de la comédie musicale de 1993 ne sont cependant pas les seules décorations effrayantes pour lesquelles la star a opté cette année.

Derrière les personnages flottent plusieurs fantômes effrayants, et en dessous se trouvent des tas de citrouilles dans des tons d’orange traditionnel – plus du vert, du blanc et des nuances de brun – couvertes de vignes tentaculaires.

« Nous avons deux Jack Skellington géants devant !! » Kardashian a écrit à côté de photos de la scène festive. « Et des citrouilles super effrayantes. »

En zoomant sur les citrouilles – bien loin des papillons noirs et autres décors effrayants mais mignons pour lesquels elle a opté ces dernières années – la star de télé-réalité a noté que la diffusion de cette année était un peu hors de sa zone de confort.

«C’est un peu plus effrayant que d’habitude mais tu sais quoi ?! On se met dans l’ambiance cette année ! elle a écrit.

Les balais que Kardashian a placés près des buissons qui mènent à sa porte d’entrée, ainsi que le reste de l’exposition extravagante d’Halloween, sont également effrayants. « Et bien sûr, nous avons [our] des balais de sorcière ! dit-elle à propos des ornements en ficelle.

Kardashian entre toujours dans un esprit effrayant avec sa décoration intérieure. L’année dernière, Les Kardashian La star a dévoilé une exposition d’Halloween particulièrement impressionnante créée pour sa fête de décoration de citrouilles.

Elle a décoré pour la fête saisonnière, qui a été appréciée par ses enfants et ses nombreux nièces et neveux, avec des tonnes de ballons dans les tons violet, vert et orange, ainsi que des détails de chauve-souris et d’yeux écarquillés.

La star a également recouvert ses arbres de lumières, de fausses toiles d’araignées et de chapeaux de sorcière, a ajouté des tas de citrouilles oranges et blanches et a installé un distributeur de bonbons pour les enfants.

« 🧡🎃 notre fête annuelle de décoration de citrouilles 🎃🧡 », Kardashian a légendé les photos du rassemblement.