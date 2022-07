Khloe Kardashian montre fièrement son corps RÉEL après que les fans aient repéré des “rides, un excès de peau et des bosses” dans de nouvelles photos de bikini inédites

KHLOE Kardashian a fièrement montré son VRAI corps dans de nouvelles photos de bikini à peine éditées.

Les fans ont repéré “des rides, un excès de peau et des bosses” alors qu’elle affichait ses abdominaux et sa liberté sur un bateau.

Khloe Kardashian a montré son vrai corps de bikini dans des vacances viscérales Instagram[/caption]

Les fans étaient heureux de voir “les rides, l’excès de peau et les bosses” compte tenu de sa récente fièvre de filtre[/caption]

Khloe s’est rendue sur Instagram pour publier une photo d’elle posant sur un bateau le 21 juillet.

Elle portait un petit bikini noir Good American tout en s’allongeant sur une serviette – associant son regard à des lunettes de soleil noires et à un bracelet à la cheville.

Avec une jambe pliée sur la serviette, elle a incliné ses abdominaux vers la caméra.

Un verre posé à côté de la star de Hulu pendant ses vacances en Italie – bien qu’elle ne soit pas photographiée, elle est avec sa fille, True, 4 ans, prenant du temps pour elle-même.

Elle a légendé le message : “N’oubliez pas, la couronne peut parfois s’incliner mais elle ne tombe jamais”, avec deux émojis de la couronne.

La citation d’autonomisation faisait apparemment référence à son inclinaison de la “couronne” pendant le scandale de la tricherie qui attendait à la maison de Tristan Thompson.

Mais dans tous les cas, les fans ont été assez rafraîchis par cette représentation inébranlable et stimulante du vrai corps et des abdominaux puissants de Khloe.

Les lignes sous les bras, l’excès de peau tournant autour de son ventre et les rides de sa main étaient visibles et n’ont pas été supprimés.





Un utilisateur de Reddit a écrit, après d’autres photos de bateaux en bikini qui ont apparemment retouché de tels détails :

“Cela ressemble à des rides en fait. Elle a des bosses littérales comme un rouleau musculaire post-entraînement.

“Surpris qu’elle ait posté ça”, a écrit un autre.

Un troisième a écrit: “la boisson coincée dans les tapis est en fait assez relatable.”

Et un quatrième, “Je pense qu’elle a fière allure. Je ne sais pas pourquoi nous devons la harceler tout le temps.

Un cinquième a cependant accusé que les choses devenaient trop réelles.

“J’ai l’impression qu’elle et Kim sont allées trop loin avec la lipo de l’estomac, alors maintenant leur taille et leurs nombrils ont l’air bizarres”, ont-ils déchiqueté.

LES HANCHES MENTENT

Plus tôt ce mois-ci, Kim Kardashian, 41 ans, et Khloe ont montré leurs corps en bikini sur Instagram alors qu’ils étaient aux îles Turques et Caïques pour célébrer l’anniversaire de Khloe.

Kim et sa sœur cadette amincissante – qui a perdu 60 livres en quatre ans et fait de l’exercice vigoureux tout en admettant plus tôt un «travail de nez» avec ABC – ont éclaboussé les eaux cristallines en petits maillots de bain en s’amusant.

Mais les fans ont remarqué que les hanches de la sœur avaient l’air “inégales”.

La hanche droite de Khloe – comme l’ont souligné les critiques – était délimitée en noir et s’élevait presque à mi-hauteur de son cadre mince.

Dans la même image, la taille de Kim faisait saillie à un angle de 90 degrés au niveau de la sangle de son bas de bikini, et dans une troisième image, la hanche de Kim pointait comme une pointe.

« Le photoshop de tout. La taille de Kim a l’air ridicule sur la deuxième diapositive en agitant comme ça et celle de Khloe est complètement inégale », a déclaré une personne sur un fil en ligne.

« Photoshop est ridicule et nuisible. Ils vont de pire en pire », a écrit un second.

Les fans ont adoré voir les lignes de peau naturelles de Khloe compte tenu des photos “ridiculement” éditées de Kim la semaine dernière avec des lignes et des flous[/caption]

Ils ont remarqué comment la silhouette de Kim au-dessus de sa bretelle de bikini droite ressortait et rentrait[/caption]

Et plus tôt cette année, le selfie miroir “incurvé” de Khloe en février n’est pas passé inaperçu.

Un mois plus tôt en janvier, les fans ont accusé Khloe d’avoir photographié ses mains après avoir affirmé que ses doigts avaient l’air “terriblement” longs.

Kim est également régulièrement critiquée pour avoir photoshopé même ses propres enfants, ce qu’elle a admis faire pour son “esthétique Instagram”.

SCANDALE TRISTAN

Khloe et Tristan Thompson partagent True, quatre.

Elle attend un autre bébé avec son ex et joueur de la NBA, via la maternité de substitution, ont confirmé ses représentants via une déclaration le 13 juillet.

“Nous pouvons confirmer que True aura un frère qui a été conçu en novembre”, a déclaré un représentant de la star de télé-réalité.

“Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction. Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloé puisse se concentrer sur sa famille », a déclaré son représentant.

Une source a ajouté que bien qu’ils aient un bébé en route, Khloe et Tristan ne sont pas de retour ensemble et ne se sont pas parlé depuis décembre, à part la coparentalité de leur fille.

La conception a eu lieu peu de temps avant que Khloe n’apprenne que Tristan l’avait trompée avec sa maîtresse Maralee Nichols avec qui il a engendré un enfant en décembre.

Des sources ont révélé plus tard que l’ex-couple allait avoir un garçon.

“Khloé a toujours voulu un petit frère pour True et a décidé d’avoir le bébé avec le soutien de sa famille”, a partagé un initié avec PageSix.

True est le seul autre enfant de Khloe, mais Tristan a un fils, Prince, cinq ans, et un fils Theo, six mois avec deux autres femmes.

Theo est partagé par Maralee avec qui Tristan a trompé Khloe.

La folle nouvelle que leur nouveau bébé arrive – et bientôt – est arrivée alors que Tristan était aperçu main dans la main avec une femme mystérieuse alors qu’il faisait la fête en Grèce.

Les fans étaient heureux de voir le vrai corps de Khloe Kardashian étant donné que ses photos de vacances sur Instagram ce mois-ci avaient l’air “déformées”[/caption]

Elle a également perdu 60 livres en 4 ans, donc c’était rafraîchissant de voir ses abdominaux sous les rayons du soleil et apparemment avec une retouche plus faible[/caption]

Khloe traverse cette épreuve, accueillant un deuxième enfant aux côtés de True, 4 ans, avec Tristan Thompson malgré qu’il ait eu des enfants avec d’autres femmes[/caption]