Khloe Kardashian montre enfin un gros plan de son fils dans une nouvelle photo rare avec sa fille True, 4 ans, après des mois à cacher son bébé

KHLOE Kardashian a enfin partagé une photo en gros plan de son fils alors qu’elle publiait de tendres clichés des fêtes de sa famille.

La star de télé-réalité a gardé le secret sur son deuxième enfant, dont le nom est encore inconnu, après qu’il est apparu que le bébé papa Tristan Thompson avait également engendré un enfant avec sa maîtresse.

Khloe Kardashian a posé avec sa fille True, quatre ans, et son bébé, qui n’a que quatre mois[/caption] Instagram/Khloé Kardashian/PierreSnaps

Elle a partagé les clichés à couper le souffle de la fête de Noël de sa famille[/caption]

Postant à ses 285 millions d’abonnés Instagram le lendemain de Noël, Khloe a partagé de superbes nouvelles photos de la fête de Noël de sa mère Kris Jenner,

Les clichés montraient la fondatrice de Good American dans une robe rouge écarlate, avec sa fille de quatre ans, True, portant une version mini-moi assortie.

Khloe a bercé son fils, qui a maintenant quatre mois, sur son épaule gauche.

Le tot était vêtu d’une combinaison noire et son visage était clairement visible sur les photos.

La famille de trois personnes a posé à côté du magnifique sapin de Noël de Kris dans son manoir de Calabasas, qui se trouve juste à côté de celui de Khloe.

“Joyeux Noël”, a souhaité la star de la télévision à ses fans avec deux émojis en forme de cœur dans la légende.

Ces nouvelles photos fournissent une mise à jour rare sur le bébé en pleine croissance de Khloe.

Elle a révélé son visage pour la première fois lors de la première de la saison 2 de The Kardashians, qui est tombée sur Hulu en septembre.

La scène montrait Khloe rencontrant son fils unique pour la première fois à l’hôpital après sa naissance d’une mère porteuse.

Mais depuis, elle hésite à montrer son visage sur les réseaux sociaux.

Le garçon est le deuxième enfant de Khloe avec son ex Tristan, avec qui elle partage également sa fille True.

BABY BLUES

Malgré sa tricherie passée, Khloe a décidé qu’elle voulait faire une récupération d’ovules fin 2021 pour avoir son deuxième bébé avec Tristan via une mère porteuse.

Cependant, après avoir entamé le processus, la future maman de deux enfants a découvert via des documents judiciaires divulgués que la star de la NBA était impliquée dans un scandale de paternité.

Maralee Nichols, 31 ans, a affirmé que Tristan l’avait rencontrée au Texas en mars et qu’il l’avait mise enceinte.

Des tests de paternité ont confirmé plus tard que Tristan était le père de son fils, Théo, né en décembre.

PAPA LOINTAIN

La star du basket n’a jamais rencontré le garçon maintenant âgé d’un an qu’il partage avec son ancienne maîtresse, et plus tôt ce mois-ci, Maralee a obtenu la garde complète du fils.

Tristan, dont la valeur nette est estimée à environ 45 millions de dollars, a été condamné à payer 9 500 dollars par mois en pension alimentaire pour enfants, selon TMZ.

Il est resté à l’écart des projecteurs ces derniers mois et ne participe pas à la saison actuelle de la NBA.

En plus de ses enfants avec Maralee et Khloe, Tristan est également papa d’un fils de six ans, Prince, avec son ex Jordan Craig.

Khloe a révélé le visage de son fils pour la première fois dans l’émission de téléréalité de sa famille[/caption] Getty