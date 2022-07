Khloe Kardashian modèle un maillot de bain camouflage avec True: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Khloe kardashian est de retour en maillot de bain et toujours aussi magnifique ! La fondatrice de Good American, âgée de 38 ans, a partagé d’adorables clichés en maillot de bain d’elle jouant dans l’eau avec sa fille de 4 ans Vrai. Khloe a secoué une pièce à imprimé camouflage avec une emmanchure large qui laissait entrevoir son torse tonique et le côté de sa poitrine. True avait l’air aussi heureuse que possible alors qu’elle s’accrochait au dos de sa mère dans un une-pièce à volants rose et blanc. La mère et la fille avaient les cheveux lissés en arrière et hors de leurs visages, et Khloe accessoirisée avec des nuances noires surdimensionnées.

Les photos réconfortantes ont été prises dans des eaux bleu aqua entourées de mangroves luxuriantes et sont arrivées peu de temps après le retour de Khloe et de sa famille d’un voyage à Kylie Jenner‘s Turks and Caicos estate. Par conséquent, les doux instantanés peuvent être un retour de la réunion de famille, qui a également servi de célébration du 38e anniversaire de Khloe. Dans la légende de la photo, Khloe a jailli sur son mini-moi. “Moi et ma meilleure fille créant les meilleurs souvenirs. Je te soutiendrai pour toujours, ma fille ange », a-t-elle déclaré avec un emoji au cœur blanc.

La maman adorée a partagé les clichés d’elle et de True près d’une semaine après HollywoodLa Vie a confirmé qu’elle attendait un deuxième enfant via une mère porteuse avec son ex et père de True, star de la NBA âgée de 31 ans Tristan Thompson. “Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction. Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloe puisse se concentrer sur sa famille”, a déclaré son représentant. HL.

Le bébé, qui devrait être un garçon, a été conçu en novembre, un mois avant l’annonce de la nouvelle selon laquelle Tristan était dans une bataille judiciaire controversée au sujet d’un bébé à naître avec Maralee Nichols qui a été confirmé plus tard comme étant le sien. Khloe a découvert le costume de paternité avec le reste du monde, qui s’est joué lors de la finale de la saison de Hulu’s Les Kardashian — avant que les gens sachent pour leur bébé en route. « Une courtoisie serait de ne pas le faire. Mais d’accord – si vous le faites – vous n’allez même pas me donner la tête avant le reste du monde ? » a déclaré la star de télé-réalité dans l’émission alors qu’elle traitait le fait que Tristan avait encore une fois trahi sa confiance. « C’est juste une gifle supplémentaire dans mon visage. C’est humiliant. Je suis embarrassé. Je préférerais être seul qu’avec des gens.

Suite à l’annonce du deuxième bébé, une source proche des Kardashian a expliqué à HollywoodLa Vie que Khloe sentait qu’elle et Tristan s’entendaient vraiment bien et pensait qu’avoir un bébé les rapprocherait en tant que famille. “Lorsque Khloé et Tristan ont décidé d’avoir un deuxième enfant ensemble, Khloé l’a fait dans l’espoir de réparer tous les dégâts causés par le passé », ont-ils déclaré. HL EXCLUSIVEMENT. “Elle a vu à quel point il était et est un père incroyable pour True et elle a vraiment pensé qu’il avait appris sa leçon et qu’il ne lui ferait plus jamais de mal.

Alors que Khloe attend son nouveau petit, il semble qu’elle se concentre sur le fait de passer du temps avec True.