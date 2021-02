Khloe Kardashian méconnaissable après que les fans l’ont accusée de faire du selfie en photo

Khloe Kardashian avait l’air encore plus méconnaissable dans son dernier selfie après que ses fans l’aient traquée pour avoir prétendument modifié ses clichés Instagram.

La star de télé-réalité de 36 ans a récemment été accusée d’avoir « photoshopping » ses dernières photos sur les réseaux sociaux, où elle posait dans un crop top et un jean, les doigts et les pieds semblant extrêmement allongés.

Khloe a rapidement supprimé les photos après avoir reçu des réactions négatives, mais elle a de nouveau suscité des spéculations avec sa dernière offre en posant dans le miroir.

La mère d’un enfant ressemblait beaucoup à sa sœur Kendall Jenner dans la photo.

La superstar a montré ses mèches brunes et son maquillage impeccable avec ses 132 millions de fans.







(Image: khloekardashian / Instagram)



Cela vient après que les fans l’aient critiquée pour avoir publié des clichés glam extrêmement « édités ».

Certains de ses adeptes ont affirmé que ses pieds avaient l’air de « taille 24 » et d’autres se sont moqués de ses longs doigts.

Mais Khloe a mis les records au clair en expliquant que c’était grâce à l’objectif particulier de l’appareil photo utilisé.

« Ce ne sont que les gars de l’objectif! » elle a tweeté. « LOL mais certaines de ces histoires atteignent vraiment. »

Elle a ajouté qu’elle pensait que l’objectif était cool, en disant: « Je veux dire … LOL comment quelqu’un pourrait-il croire que c’est la taille de mes pieds?!







(Image: Bon Américain / Instagram)







(Image: Bon Américain / Instagram)



« Visage loufoque, c’est l’angle et le type d’objectif. Et personnellement, je pense que cet objectif d’appareil photo est tellement f * g cool. Cela donne à la photo une ambiance différente et pas le même vieux visuel que je vois toujours. Quoi qu’il en soit, je suis content avec eux. »

En réponse à sa légende, une fan a écrit: « Je ne sais pas qui a édité cette image mais je comprends l’angle qu’ils voulaient essayer, mais chérie ce n’est pas ça. »

Un autre a partagé: « Je suis moins préoccupé par vos pieds que par le photoshop de votre visage. Il ne vous ressemble en rien. Votre vrai visage va parfaitement bien, vous n'avez pas besoin de faire ça. »







(Image: Corbis via Getty Images)



Un troisième écrit: « Il est évident que les pieds et les mains sont tendus Ce qui m’inquiète, c’est que vous êtes le normal. Votre apparence est devenue artificielle. J’aimerais voir toute cette famille ne pas afficher son apparence, son argent, etc. votre plate-forme pour aider les autres au lieu de montrer ce que vous avez. «

La star de la télévision a été critiquée dans le passé pour avoir «édité» ses photos.

Elle a également été accusée d’avoir « changé de visage » avec une opération chirurgicale ces derniers mois.

