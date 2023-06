Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont eu leur juste part de ruptures et de réconciliations, mais la star de télé-réalité insiste sur le fait qu’il n’y a aucune chance de réconciliation future.

Dans l’épisode de jeudi de Les Kardashian, la fondatrice de Good American a été très claire sur ses intentions en évoquant sa relation avec le père de ses deux enfants.

Lors d’une conversation avec maman Kris Jenner, Khloé a expliqué qu’elle et Tristan – qui partagent sa fille True, 5 ans, et son fils Tatum, 11 mois – étaient en bons termes.

« Tristan et moi, nous nous entendons toujours très bien. Lui et moi avons une excellente relation d’amitié, nous nous entendons bien et pour mes enfants, je mettrai tout de côté », a expliqué Kardashian. « Ce qui est fait est fait, alors pourquoi est-ce que je m’accrocherais encore à quelque chose ? Je n’ai pas besoin de le ‘punir’ parce que je ne me remettrai pas avec lui.