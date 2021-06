Khloe Kardashian insiste sur le fait qu’elle « fait confiance et veut plus d’enfants » avec Tristan Thompson avant de se séparer après sa folle soirée

KHLOE Kardashian a admis qu’elle « faisait confiance » à Tristan Thompson et qu’elle « voulait même plus d’enfants avec lui » quelques JOURS avant que le couple ne se sépare pour son infidélité présumée.

Le soir d’hier L’incroyable famille Kardashian retrouvailles – le dernier épisode JAMAIS de la série légendaire – Khloe a fait la confession et juste un jour plus tard, le couple a » rompu » après sa » soirée sauvage « .

11 Khloe Kardashian » a admis avoir fait confiance à Tristan Thompson » quelques jours avant leur » rupture « Crédit : E! Réseaux

11 La star de télé-réalité a également déclaré qu’elle « voulait plus d’enfants » avec son bébé papa Crédit : Instagram

le Kardashian et Jenner assis avec Bravo patron Andy Cohen pour la deuxième partie de leur réunion de la saison 20 dimanche soir, qui a conclu toute la franchise.

Habitué aux questions inconfortables, Andy, 53 ans, a posé à chaque sœur, ainsi qu’à la matriarche Kris Jenner, ce que les fans voulaient le plus savoir – ce n’était donc pas une surprise que l’infidélité de Tristan ait été évoquée.

le Regardez ce qui se passe en direct l’hôte est allé droit au but, alors qu’il se tournait vers Khloé, 36 ans, et a demandé : « avant de découvrir que Tristan vous trompait la première fois, vous en doutiez-vous ? »

« Non, je ne l’ai pas fait. J’ai découvert que deux jours avant le début du travail, je n’avais pas assez de temps ou d’énergie pour comprendre ce qui se passait et je voulais juste avoir mon bébé. Et c’est juste arrivé », a répondu Khloe.

Andy a ensuite posé la question : « Quand Tristan vous a trompé pour la première fois et que vous l’avez repris, comment avez-vous su que cela ne se reproduirait plus ? »

11 La sœur Kardashian a fait les aveux lors de la réunion de KUWTK d’hier soir Crédit : E! Réseaux

11 Andy Cohen a animé le dernier épisode JAMAIS de la célèbre franchise Crédit : E! Réseaux

11 Kris Jenner est apparue émue alors que sa fille parlait de la relation Crédit : E! Réseaux

«Eh bien, c’était refait. C’était le cas », a répondu Khloe avec un rire de récompense.

La fondatrice de Good American a ensuite personnellement révélé pour la première fois qu’elle était de retour avec la star de la NBA après la « progression naturelle » de leur devenir de « véritables amis ».

Alors qu’Andy disait si elle lui faisait ou non confiance maintenant, Khloe a déclaré: « Je le fais. Et je lui fais confiance comme un ami… J’ai besoin de prendre les choses au jour le jour.

« J’essaie de ne pas trop me soucier de tout le reste. Je connais la croissance et le travail qu’il a accompli. Je connais l’aide qu’il a reçue et les efforts constants qu’il a déployés chaque jour et à quel point il s’est battu pour revenir vers moi actuellement.

« Ce n’était pas vraiment facile pour lui et je ne sais pas pourquoi quelqu’un passerait par là s’il n’était pas vraiment sérieux. »

11 Khloe a déclaré qu’elle « faisait confiance » à Tristan après l’avoir récemment repris Crédit : E! Réseaux

11 La personnalité de la télévision s’est assise avec ses sœurs célèbres pour leurs retrouvailles Crédit : E! Réseaux

Elle a ensuite conclu en proclamant : « Je veux plus d’enfants. Je veux plus d’enfants avec Tristan.

UN jour seulement après la diffusion de cette interview, il a été rapporté que le couple avait » rompu » encore une fois à la suite de la nuit sauvage de son bébé » infidèle » avec trois femmes.

Le joueur des Boston Celtics aurait été vu se diriger vers une « chambre à coucher » où il aurait passé « 30 minutes » en compagnie d’autres femmes.

Selon Sixième page, le célèbre couple s’est en fait séparé « il y a quelques semaines ».

L’initié a ajouté: « Ils s’entendent. Il n’y a pas de drame. Tout est amical et ils sont sur la même longueur d’onde avec la coparentalité. «

11 Khloe et Tristan sont en marche depuis des années alors qu’il a » ENCORE triché « Crédit : E!

11 Khloe et Tristan partagent une fille de trois ans, True, ensemble Crédit : Instagram @khloekardashian

Ils sont fiers d’être les parents d’une fille de 3 ans, True, à qui Khloe a donné naissance deux jours seulement avant que Tristan ne soit surpris en train de tricher pour la première fois.

L’évolution choquante survient juste après que l’athlète a été aperçu « en train de disparaître dans une chambre avec trois femmes lors d’une fête à la maison de Bel Air ».

Selon Courrier quotidien, Tristan a été vu se diriger vers la chambre avec les trois femmes inconnues pendant la fête, pour en ressortir une demi-heure plus tard, l’air « ébouriffé ».

Le point de vente a affirmé que cela avait commencé lorsque le jeune homme de 30 ans, alors qu’il était à la fête, « a fait une tournée de coups de tequila ultra-luxueux Deleon et de champagne Moet » avant de « saisir à plusieurs reprises le fond d’une invitée ».

Cependant, sa nuit ne s’est apparemment pas arrêtée là, comme l’a affirmé l’initié à peine deux heures plus tard, Tristan a été vu alors qu’il se rendait dans une chambre du manoir de Bel Air où il aurait été en compagnie des trois femmes ainsi que d’un ami masculin.

11 Tristan aurait «fait la fête avec des femmes» menant récemment à la scission Crédit : Instagram/realtristan13

11 La star de KUWTK aurait à nouveau » rompu » avec Tristan Crédit : Instagram

La source a affirmé : « Quelques heures plus tard, Tristan s’est rendu dans l’une des salles de fête où tout le monde va se connecter.

« Il était avec trois femmes et un autre gars. L’une des filles avec qui il était est une fêtarde régulière – elle sort toujours des fêtes. »

L’initié a ajouté: « … Ils sont restés dans la pièce derrière des portes closes pendant au moins 30 minutes. Quand il est arrivé, sa chemise avait l’air toute repassée et quand il est sorti, sa chemise était en désordre, il avait l’air échevelé… »